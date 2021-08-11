Замість Крищенка. Поліцію Києва очолить Іван Виговський

На сьогоднішній день Виговський керує ГУ Нацполіції в Полтавській області. За даними ЗМІ, його представлять столичному главку вже 11 серпня.

Нацполіцію Києва очолить Іван Виговський, який нині очолює Головне управління Нацполіції в Полтавській області. Про це в середу, 11 серпня, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власні джерела.

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При цьому, як стверджується, представлення Виговського особовому складу столичного главку відбудеться цього ж дня, 11 серпня.

Хто такий Іван Виговський

Іван Виговський в період із 2015 по 2016 рік очолював Очаківський відділ поліції ГУ Нацполіції в Миколаївській області. Далі він був заступником начальника Головного управління та начальником слідчого управління ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

ГУ Нацполіції в Полтавській області Виговський очолює з лютого 2020 року.

Зі свого боку, чинний до останнього часу глава столичної поліції — Андрій Крищенко — також написав на своїй сторінці у Facebook, що подав рапорт про відставку, який задовольнили у вівторок. На своїй сторінці у Facebook він подякував київським поліцейським за роки роботи.

"Ми ніколи не ховалися і не відмовчувалися, завжди чесно і відкрито через ЗМІ розповідали про свою роботу людям. У цьому періоді — тисячі масових акцій, Євробачення і фінал Ліги чемпіонів, розкриття резонансних і серійних злочинів, вдосконалення професійного рівня поліцейських. Ми рухалися вперед, підтримували всі нововведення і самі ініціювали впровадження пілотних проєктів, які згодом поширювалися на всі поліцейські підрозділи", — заявив Крищенко в своєму листі.

Нагадаємо, що керівник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко пішов у відставку. На посаді начальника ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко перебував із грудня 2015 року.

У 2014 році Андрій Крищенко очолював міліцію Горлівки — і в квітні разом із полковником Германом Приступою відбивав тригодинний штурм проросійських бойовиків, які намагалися захопити міський відділок міліції. Топміліціонери забарикадувалися в будівлі, відстрілювалися від окупантів і скинули російський прапор, який бойовики повісили на даху управління.