В Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за проекта реставрации отеля "Бандерштадт" (фото)
Мэр города показал проект того, как будет выглядеть коммунальный отель после ремонта. Пользователи соцсетей увидели там нацистскую символику.
Во вторник, 10 августа, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив оказался в эпицентре скандала после публикации на своей странице в Facebook проекта реконструкции гостиницы "Бандерштадт".
Пост градоначальника вызвал недоумение некоторых пользователей: многие увидели в проекте схожесть с символикой военизированных формирований Национал-социалистической немецкой рабочей партии СС в виде рун.
"Единственный коммунальный отель Ивано-Франковске понемногу прихорашивается. Уже вскоре он изменит свое лицо — растрескавшийся фасад перекрасят в черно-красные цвета, заменят окна и отремонтируют номера", — написал Марцинкив.
Проект реставрации отеля "Бандерштадт" — реакция пользователей сети
Один из пользователей тут же подрисовал еще одну руну, после чего изображение на отеле стало фактически копировать символ СС.
Другой пользователи стал критиковать, на его взгляд, безвкусное дизайнерское решение, и предложил дать возможность разработать проект студентам-дизайнерам.
Один из пользователей привел аналогию со знаком высокого напряжения, сопроводив изображение словом "ужас".
Некоторых проект не столько рассмешил, сколько возмутил. Так, один из пользователей написал, что такие дизайнерские решения могут стать информационным поводом для СМИ в РФ (при этом назвав их представителей словом "кацабы") и предположил, что автор проекта и вовсе работает на государство-агрессора.
Что известно об отеле "Бандерштадт"
Ранее отель носил название "Прикарпатье", а построен он был в 1960 году. Сегодня он называется "Бандерштадт", в его штате работают восемь сотрудников. Здесь размещены 34 номера, из них 17 одноместных, 16 двухместных и один полулюкс.
Напомним, что Генеральная прокуратура и сотрудники Государственного бюро расследований пришли в спортивный клуб для вручения подозрения народному депутату Украины от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илье Киве. Как сообщил сам парламентарий, повестку ему вручили за использование советской символики по статье 431-1 Уголовного кодекса Украины.
Также напомним, что Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда Киева, который ранее признал противоправным вывод Института национальной памяти о том, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской.