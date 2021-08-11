В Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за проекта реставрации отеля "Бандерштадт" (фото)

Мэр города показал проект того, как будет выглядеть коммунальный отель после ремонта. Пользователи соцсетей увидели там нацистскую символику.

Во вторник, 10 августа, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив оказался в эпицентре скандала после публикации на своей странице в Facebook проекта реконструкции гостиницы "Бандерштадт".

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Пост градоначальника вызвал недоумение некоторых пользователей: многие увидели в проекте схожесть с символикой военизированных формирований Национал-социалистической немецкой рабочей партии СС в виде рун.

"Единственный коммунальный отель Ивано-Франковске понемногу прихорашивается. Уже вскоре он изменит свое лицо — растрескавшийся фасад перекрасят в черно-красные цвета, заменят окна и отремонтируют номера", — написал Марцинкив.

Проект реставрации отеля "Бандерштадт" — реакция пользователей сети

Один из пользователей тут же подрисовал еще одну руну, после чего изображение на отеле стало фактически копировать символ СС.

Фото: Скриншот

Другой пользователи стал критиковать, на его взгляд, безвкусное дизайнерское решение, и предложил дать возможность разработать проект студентам-дизайнерам.

Один из пользователей привел аналогию со знаком высокого напряжения, сопроводив изображение словом "ужас".

Фото: Скриншот

Некоторых проект не столько рассмешил, сколько возмутил. Так, один из пользователей написал, что такие дизайнерские решения могут стать информационным поводом для СМИ в РФ (при этом назвав их представителей словом "кацабы") и предположил, что автор проекта и вовсе работает на государство-агрессора.

Что известно об отеле "Бандерштадт"

Ранее отель носил название "Прикарпатье", а построен он был в 1960 году. Сегодня он называется "Бандерштадт", в его штате работают восемь сотрудников. Здесь размещены 34 номера, из них 17 одноместных, 16 двухместных и один полулюкс.

[ + – ] Так отель выглядит сегодня Фото: Открытые источники

Напомним, что Генеральная прокуратура и сотрудники Государственного бюро расследований пришли в спортивный клуб для вручения подозрения народному депутату Украины от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илье Киве. Как сообщил сам парламентарий, повестку ему вручили за использование советской символики по статье 431-1 Уголовного кодекса Украины.

Также напомним, что Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда Киева, который ранее признал противоправным вывод Института национальной памяти о том, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской.