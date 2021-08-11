В Івано-Франківську розгорівся скандал через проект реставрації готелю "Бандерштадт" (фото)

Мер міста показав проект того, який вигляд матиме комунальний готель після ремонту. Користувачі соцмереж побачили там нацистську символіку.

У вівторок, 10 серпня, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків виявився в епіцентрі скандалу після публікації на своїй сторінці в Facebook проекту реконструкції готелю "Бандерштадт".

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Пост градоначальника викликав здивування деяких користувачів: багато хто побачив у проекті схожість із символікою воєнізованих формувань Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії СС у вигляді рун.

"Єдиний комунальний готель Івано-Франківська потроху чепуриться. Уже незабаром він змінить своє обличчя — розтрісканий фасад перефарбують у чорно-червоні кольори, замінять вікна та відремонтують номери", — написав Марцінків.

Проект реставрації готелю "Бандерштадт" — реакція користувачів мережі

Один із користувачів тут же підмалювали ще одну руну, після чого зображення на готелі стало фактично копіювати символ СС.

Фото: Скриншот

Інший користувач став критикувати, на його погляд, несмак у дизайнерському рішенні та запропонував дати можливість розробити проект студентам-дизайнерам.

Один із користувачів провів аналогію зі знаком високої напруги, супроводивши зображення словом "жах".

Фото: Скриншот

Деяких проект не стільки розсмішив, скільки обурив. Один із користувачів написав, що такі дизайнерські рішення можуть стати інформаційним приводом для ЗМІ в РФ (при цьому назвавши їхніх представників словом "кацаби") та припустив, що автор проекту й зовсім працює на державу-агресора.

Що відомо про цей готель "Бандерштадт"

Раніше готель мав назву "Прикарпаття", а побудований він був у 1960 році. Сьогодні він називається "Бандерштадт", у його штаті працюють вісім співробітників. Тут розміщені 34 номери, з них 17 одномісних, 16 двомісних та один напівлюкс.

[ + – ] Так готель виглядає сьогодні Фото: Открытые источники

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура та співробітники Державного бюро розслідувань прийшли в спортивний клуб для вручення підозри народному депутату України від партії "Опозиційна платформа — за життя" Іллі Киві. Як повідомив сам парламентарій, повістку йому вручили за використання радянської символіки за статтею 431-1 Кримінального кодексу України.

Також нагадаємо, що Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва, який раніше визнав протиправним висновок Інституту національної пам'яті про те, що символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською.