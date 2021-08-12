Гуляла сама по себе. В Карпатах корова искупалась в бассейне с туристами (видео)

В соцсетях предполагают, что корова представила себя дельфином или вдохновилась Олимпийскими Играми

На одном из курортов украинских Карпат туристы стали свидетелями необычного зрелища — корова отправилась в плавание в бассейне. Об этом рассказала пользователь Facebook Александра Стасюк.

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"Быть ближе к природе", — написала в своем посте туристка, — "На видео корова, которая гуляла сама по себе".

На видеозаписи корова подошла к бассейну, в котором купались дети, и смело в него окунулась. Юные туристы выбрались из бассейна, где животное немного поплавало. Позже, как рассказала Александра, корова покинула бассейн и отправилась по своим делам.

Комментаторы Александры отметили, что корова, возможно, вдохновилась олимпийскими играми или представила себя дельфином.

Напомним, суд в Швеции обязал хозяйку коровы завести ей подружку. Хозяйка коровы Хильды объясняла в суде, что ее питомец совсем не одинок, у нее есть друзья на ферме: лошади и коты. Однако суд был непреклонен и постановил, что у Хильды должна быть подружка-корова.