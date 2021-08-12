Гуляла сама собі. У Карпатах корова купалася в басейні з туристами (відео)

У соцмережах припускають, що корова уявила себе дельфіном або надихнулася Олімпійськими Іграми.

На одному з курортів українських Карпат туристи стали свідками незвичайного видовища — корова вирушила в плавання в басейні. Про це розповіла користувачка Facebook Олександра Стасюк.

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"Бути ближче до природи", — написала в своєму дописі туристка, — "На відео корова, яка гуляла сама по собі".

На відеозаписі корова підійшла до басейну, в якому купалися діти, і сміливо в нього пірнула. Юні туристи вилізли з басейну, де тварина трохи поплавала. Пізніше, як розповіла Олександра, корова покинула басейн і вирушила у своїх справах.

Коментатори Олександри зазначили, що корова, можливо, надихнулася олімпійськими іграми або уявила себе дельфіном.

Нагадаємо, суд у Швеції зобов'язав господиню корови завести їй подружку. Господиня корови Хільди пояснювала в суді, що її тварина зовсім не самотня, у неї є друзі на фермі: коні та коти. Однак суд був непохитний і постановив, що у Хільди повинна бути подружка-корова.