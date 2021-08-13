В ДТП под Одессой погибли трое офицеров полиции (видео)

Трагедия произошла, когда правоохранители возвращались на служебной машине из командировки.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в ДТП погибли трое полицейских, один – в реанимации. Об этом сообщили в управлении Нацполиции в Одесской области.

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Направленные в командировку сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области по дороге из Татарбунар в Сарату в селе Заря съехали на служебном автомобиле в кювет. Там автомобиль столкнулся с бетонным препятствием и опрокинулся на правый бок. В результате трое полицейских погибли, еще один травмирован, говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На место происшествия выехало руководство регионального главка полиции.

Позже в полиции назвали имена погибших:

38-летний майор полиции Игорь Ольховский;

45-летний подполковник полиции Сергей Маковецкий;

26-летний капитан полиции Александр Братинов.

Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Дело будут расследовать сотрудники Государственного бюро расследований.

Напомним, 6 августа на киевских Позняках неподалеку от торгового центра "Пирамида" произошло ДТП с участием автомобиля BMW. Девушка, сидевшая за рулем автомобиля, не справилась с управлением и врезалась в два ларька: табачный и цветочный.

2 августа в Киеве автомобиль на скорости влетел в отбойник, который прошил легковушку насквозь.