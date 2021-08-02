Прошил легковушку насквозь: в Киеве автомобиль на скорости влетел в отбойник (фото)

Серьезное ДТП произошло возле АЗС "Укрнафта". Водителя после столкновения с отбойником срочно госпитализировали с различными травмами.

В Киеве ночью, 2 августа, автомобиль на улице Саперно-Слободская влетел в отбойник, который прошил легковушку насквозь, сообщает Telegram-канал "Киев оперативный".

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Серьезное ДТП произошло возле АЗС "Укрнафта".

Водитель легкового автомобиля Volkswagen не справился с управлением и влетел в отбойник, который насквозь прошел через весь салон авто.

В результате ДТП на улице Саперно-Слободская в Киеве водитель Volkswagen получил различные травмы и был госпитализирован. На месте работали правоохранители.

"Водитель Volkswagen не справился с управлением и влетел в отбойник, который насквозь прошел через весь автомобиль. Водителя с различными травмами срочно госпитализировали в больницу", — проинформировали в Telegram-канале.

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О серьезном ДТП на улице Саперно-Слободская в Киеве проинформировал также другой Telegram-канал Dtp.kiev.ua. По словам журналистов, водитель Volkswagen протаранил отбойник на большой скорости и отделался повреждениями.

"Ночное ДТП в Киеве на улице саперно-Слободская: водитель легкового автомобиля на высокой скорости врезался в отбойник, который прошил авто насквозь. Говорят, водитель жив", — говорится в сообщении.

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Ранее Фокус сообщал, что в Полтавской области в ДТП погибли четыре человека. Трагедия произошла 25 июля на автодороге P 60 "Кролевец — Пирятин". Легковой автомобиль на скорости столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли четыре человека.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве таксист устроил масштабное ДТП и разбил пять автомобилей. Авария произошла на перекрестке Оболонского проспекта и улицы Маршала Малиновского. Водитель такси "Uklon" на Toyota хотел проскочить на запрещающий сигнал светофора, однако не успел и зацепил Audi. От удара отбросило на три автомобиля, припаркованных неподалеку.