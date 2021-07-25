В Полтавской области в результате ДТП погибли 4 человека

В воскресенье утром в Пирятинском районе Полтавской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

В воскресенье около 5 утра недалеко от села Прыхидьки Пирятинского района Полтавской области на автодороге P 60 "Кролевец — Пирятин" в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибло 4 человека, сообщают в ГСЧС.

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Фото: ГСЧС

Для освобождения тел погибших, на месте работали 8 спасателей, было задействовано 2 единицы техники.

Напомним, что в Киеве таксист разбил пять автомобилей. ДТП произошло в столице на перекрестке Оболонского проспекта и улицы Маршала Малиновского. А на Волыни также произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Погиб сам водитель, женщина и маленькая девочка.