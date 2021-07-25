У Полтавській області в результаті ДТП загинули 4 людини

У неділю вранці в Пирятинському районі Полтавської області зіткнулися вантажівка і легковий автомобіль.

У неділю близько 5 ранку недалеко від села Прихідькі Пирятинського району Полтавської області на автодорозі P 60 "Кролевець — Пирятин" в результаті зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло 4 людини, повідомляють в ГСЧС.

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Фото: ГСЧС

Для звільнення тіл загиблих, на місці працювали 8 рятувальників, було задіяно 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, що в Києві таксист розбив п'ять автомобілів. ДТП сталося в столиці на перехресті Оболонського проспекту та вулиці Маршала Малиновського. А на Волині також сталася смертельна ДТП. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням і врізався в дерево. Загинув сам водій, жінка та маленька дівчинка.