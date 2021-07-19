В Ford Focus сели 12 человек: на Волыни произошло смертельное ДТП (фото, видео)

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Погиб сам водитель, женщина и маленькая девочка.

Неподалеку от села Печихвосты Луцкого района Волынской области водитель автомобиля "Ford Focus" не учел дорожную обстановку, съехал на обочину, в результате чего машина врезалась в дерево.

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Как сообщает пресс-служба местной полиции, на момент столкновения в автомобиле было 12 человек, в том числе семеро детей. Двое взрослых и один ребенок погибли на месте, остальные были госпитализированы с различными травмами и ушибами.

Полиция устанавливает все детали летального ДТП, решается вопрос о внесении сведений в ЕДРР по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

[ + – ] ДТП на Волыни [ + – ] На месте смертельной аварии

Согласно сводке ГСЧС, ДТП произошло в воскресенье, 18 июля в 18 часов. В ведомстве уточнили, что в результате аварии, в том числе, погиб ребенок 2017 года рождения. Также указаны годы рождения пострадавших детей – с 2011 по 2019.

Как пишет местное издание Волинські новини, ссылаясь на местных жителей, попавшие в ДТП люди возвращались на автомобиле с людьми с отдыха.

По данным ресурса, в аварии погибли водитель, пассажирка и маленькая девочка. Еще трое детей в тяжелом состоянии и с многочисленными переломами были госпитализированы.

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Напомним, два человека погибли в результате автокатастрофы на трассе у села Ревное Киевской области. Тогда машина была тоже битком набита: в салоне находились 12 человек, в том числе 4 ребенка.

А ночью 17 июля в Ровенской области слетел в кювет двухэтажный пассажирский автобус марки "Setra", в результате чего пострадали 23 человека.

Также сообщалось, что в Киеве пьяный муж после ДТП бросил раненую 22-летнюю жену на дороге, девушка умерла в карете "скорой помощи".