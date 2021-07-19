У Ford Focus сіли 12 осіб: на Волині сталася смертельна ДТП (фото, відео)

За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням і врізався в дерево. Загинув сам водій, жінка та маленька дівчинка.

Неподалік від села Печихвости Луцького району Волинської області водій автомобіля "Ford Focus" не врахував дорожню обстановку, зʼїхав на узбіччя, у результаті чого машина врізалася в дерево.

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Як повідомляє пресслужба місцевої поліції, на момент зіткнення в автомобілі було 12 осіб, у тому числі семеро дітей. Двоє дорослих і одна дитина загинули на місці, інші були госпіталізовані з різними травмами та забоями.

Поліція встановлює всі деталі летальної ДТП, вирішується питання про внесення відомостей в ЄДРР за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

[ + – ] ДТП на Волині [ + – ] На місці смертельної аварії

Згідно зі зведенням ДСНС, ДТП сталася в неділю, 18 липня о 18 годині. У відомстві уточнили, що в результаті аварії, у тому числі, загинула дитина 2017 року народження. Також вказані роки народження постраждалих дітей — з 2011 по 2019.

Як пише місцеве видання Волинські новини, посилаючись на місцевих жителів, які потрапили в ДТП, люди поверталися на автомобілі з відпочинку.

За даними ресурсу, в аварії загинули водій, пасажирка та маленька дівчинка. Ще троє дітей у важкому стані і з численними переломами були госпіталізовані.

[ + – ] ДТП на Волині

Нагадаємо, двоє людей загинули в результаті автокатастрофи на трасі біля села Ревне Київської області. Тоді машина була теж битком набита: у салоні перебувало 12 осіб, у тому числі 4 дитини.

А вночі 17 липня в Рівненській області злетів у кювет двоповерховий пасажирський автобус марки "Setra", у результаті чого постраждали 23 людини.

Також повідомлялося, що в Києві пʼяний чоловік після ДТП кинув поранену 22-річну дружину на дорозі, дівчина померла в кареті "швидкої допомоги".