Перекинувся автобус Київ-Вроцлав: постраждали 23 людини (нові подробиці, фото)

У момент ДТП в салоні двоповерхового автобуса перебувало 60 осіб, одного з пасажирів затиснуло між сидіннями після сильного удару.

Вночі 17 липня в Рівненській області злетів у кювет двоповерховий пасажирський автобус марки "Setra", в результаті чого постраждали 23 людини. Подробиці з місця події повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

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ДТП сталося близько 3:45 в Дубенському районі на дорозі між містом Радивилів і селом Крупець. Автобус, який прямував з Києва до Вроцлава (Польща) зʼїхав з проїжджої частини і перекинувся на бік. У салоні знаходилися 58 пасажирів (всі — громадяни України) і два водії. Той, що був за кермом, зʼїхав з дороги, намагаючись уникнути зіткнення з пішоходом. Як зазначила прес-служба ДСНС, щоб вибратися з салону, допомога рятувальників знадобилася 10 пасажирам, ще один виявився затиснутий між сидіннями, тому його звільнили за допомогою спеціального інструменту.

Пішохода і двох пасажирів помістили в реанімаційне відділення, ще двоє знаходяться в травматології Дубенської міської лікарні, 11 поступили в Радивилівському ЦРЛ з незначними травмами, ще 7 людей госпіталізували в Бродівської центральної міської лікарні.

Як додав глава обласної адміністрації Віталій Коваль в Facebook, двох пацієнтів з реанімації вже прооперували, а стан більшості постраждалих медики визнали стабільним.

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Раніше автобус з українцями перекинувся на дорозі в Польщі. 6 березня рейсовий автобус Познань-Херсон злетів у кювет з Гостомельської траси неподалік від міста Кашице, в результаті 6 людей загинули, і 15 потрапили до лікарні. Важко поранених потерпілих евакуювали на вертольотах.

Нещодавно в Пакистані стався теракт з численними жертвами. Терористи підірвали автобус, який впав у глибокий яр. В результаті загинули не менше 10 осіб, ще 39 отримали травми. В автобусі їхали китайські інженери, яких запросили на будівництво дамби ГЕС, а також пакистанські солдати.

У Дніпрі біля водія стався напад епілепсії, через що мікроавтобус вʼїхав в маршрутку з пасажирами і ледь не протаранив автомобіль поліції. Правоохоронці викликали медиків і витягли потерпілого з пошкодженої машини, надавши першу допомогу.