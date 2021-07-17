Перевернулся автобус Киев-Вроцлав: пострадали 23 человека (новые подробности, фото)

В момент ДТП в салоне находились 60 человек, одного из пассажиров зажало между сидениями после сильного удара.

Ночью 17 июля в Ровенской области слетел в кювет двухэтажный пассажирский автобус марки "Setra", в результате чего пострадали 23 человека. Подробности с места происшествия сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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ДТП случилось около 3:45 в Дубенском районе на дороге между городом Радивилов и селом Крупец. Автобус, следовавший из Киева во Вроцлав (Польша) съехал с проезжей части и перевернулся на бок. В салоне находились 58 пассажиров (все — граждане Украины) и два водителя. Тот, который был за рулем, свернул с дороги, пытаясь избежать столкновения с пешеходом. Как отметила пресс-служба ГСЧС, чтобы выбраться из салона, помощь спасателей потребовалась 10 пассажирам, еще один оказался зажат между сидениями, поэтому его освободили при помощи специального инструмента.

Пешехода и двух пассажиров поместили в реанимационное отделение, еще двое находятся в травматологии Дубенской городской больницы, 11 поступили в Радивиловскую ЦРБ с незначительными травмами, еще 7 человек госпитализировали в Бродовскую центральную городскую больницу.

Как добавил глава областной администрации Виталий Коваль в Facebook, двух пациентов из реанимации уже прооперировали, а состояние большинства пострадавших медики признали стабильным.

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