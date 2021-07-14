Автобус с китайцами упал в пропасть: в Пакистане произошел теракт с многочисленными жертвами

Взорван автобус, который перевозил китайских инженеров и их охрану. Погибли 10 человек, 39 ранены.

В северном пакистанском округе Верхний Кохистан утром 14 июля подорван автобус, который перевозил на строительство дамбы ГЭС китайских инженеров. Сведения о жертвах пока разнятся.

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Китайской агентство «Синьхуа» сообщило, что минимум 10 человек погибли, еще 39 получили ранения.

Агентству Reuters в администрации региона Хазара сказали, что автобус перевозил инженеров из Китая в город Дасу.

Официально причина взрыва пока не сообщается. Также неясно, взрыв произошел под автобусом или внутри него.

Издание India Today сообщило о террористической атаке на автобус, в котором находились китайские инженеры и пакистанские солдаты. Погибли не менее 8 человек, в том числе 4 китайских инженера, еще несколько человек получили травмы и находятся в критическом состоянии.

[ + – ] Источник: India Today

В автобусе ехали китайские инженеры, работающие на плотине Дасу. В автобусе было не менее 30 инженеров и рабочих. Есть опасения, что число жертв будет расти, поскольку несколько раненых находятся в критическом состоянии.

"Автобус упал в глубокий овраг после взрыва и сильно разрушился. Один китайский инженер и один солдат пропали без вести. Началась спасательная операция, задействована санитарная авиация", – заявил высокопоставленный чиновник сообщил Рейтер на условиях анонимности.

Garda World написало, что причина взрыва выясняется, и пока никто не взял на себя ответственность за взрыв. Место происшествия находится примерно в 110 км к северо-северо-западу от Музаффарабада.

The Spuzz отмечает, что проект гидроэлектростанции Дасу является частью Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC), инвестиционной программы стоимостью 65 млрд долларов в рамках Пекинской инициативы "Один пояс, один путь", которая направлена на соединение западного Китая с морским портом Гвадар на юге Пакистана.

Напомним, 10 июля минимум девять человек погибли в результате взрыва в столице Сомали, Могадишо. Автомобиль взорвался рядом с правительственным конвоем на оживленном перекрестке.

Заминированная машина взорвалась на военной базе в Колумбии, пострадали более 30 человек. Теракт устроила Национально-освободительная армия, крупнейшая повстанческая группировка страны, или Революционные вооруженные силы Колумбии.