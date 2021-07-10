Террорист-смертник атаковал полицейский конвой в Могадишо, 8 человек погибли (видео)

Целью нападения стал комиссар полиции Фархан Мохамуд, которому удалось выжить. Ответственность за теракт признала организация Харакат аш-Шабаб.

10 июля минимум девять человек погибли в результате взрыва в столице Сомали, Могадишо. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на источник в министерстве здравоохранения.

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Автомобиль взорвался рядом с правительственным конвоем на оживленном перекрестке. В составе колонны ехал руководитель полиции региона Банадир — Фархан Мохамуд, который пережил взрыв. Ответственность за теракт взяла на себя группа Харакат аш-Шабаб, которая стремится захватить власть в Сомали и заставить население строго следовать исламскому шариату.

"Комиссар не пострадал, но есть и другие жертвы в результате нападения", — заявил пресс-секретарь полиции Сомали Садик Дудише. Он добавил Al Jazeera, что террорист намеревался поразить главу полиции, других офицеров и гражданских поблизости. Стоит отметить, что Мохамуд ранее возглавлял несколько полицейских операций против Аш-Шабаб.

Доктор Мохамед Нур заявил, что власти сообщили только о тех погибших, которых доставили в госпиталь Медины. Он уверен, что количество жертв значительно увеличится, когда появится информация о пострадавших, доставленных в другие медицинские учреждения.

По словам очевидца происшествия Мире Адана, в результате происшествия пострадали полицейские и гражданское население. Другой свидетель, Осман Адан, добавил, что взрыв вызвал пожар, из-за чего улицу заполонил дым.

"Я видел восемь трупов на месте происшествия, в том числе женщину», — рассказал Reuters таксист Хасан Саид Али.

Как пишет The Guardian, организация Харакат аш-Шабаб, связанная с "Аль-Каидой", борется за свержение правительства Сомали с 2007 года и регулярно устраивает нападения, в том числе и на силовиков. Это был второй большой взрыв в Могадишо с начала месяца. 2 июля минимум 10 человек погибли в результате взрыва чайного магазина.

Ранее заминированная машина взорвалась на военной базе в Колумбии, пострадали более 30 человек. По информации Минобороны страны, теракт устроила Национально-освободительная армия, крупнейшая повстанческая группировка страны, или Революционные вооруженные силы Колумбии. Взрыв произошел на фоне остановки антиправительственных протестов.