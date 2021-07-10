Терорист-смертник атакував поліцейський конвой в Могадішо, 8 людей загинули (відео)

Метою нападу став комісар поліції Фархан Мохамуд, якому вдалося вижити. Відповідальність за теракт визнала організація Харакат аш-Шабаб.

10 липня мінімум дев'ять осіб загинули в результаті вибуху в столиці Сомалі, Могадішо. Про це пише The Guardian, посилаючись на джерело в міністерстві охорони здоров'я.

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Автомобіль вибухнув поруч з урядовим конвоєм на жвавому перехресті. У складі колони їхав керівник поліції регіону Банадір — Фархан Мохамуд, який пережив вибух. Відповідальність за теракт взяла на себе група Харакат аш-Шабаб, яка прагне захопити владу в Сомалі і змусити населення суворо дотримуватися ісламському шаріату.

"Комісар не постраждав, але є й інші жертви в результаті нападу", — заявив прес-секретар поліції Сомалі Садок Дудіше. Він додав Al Jazeera, що терорист мав намір вразити главу поліції, інших офіцерів і цивільних поблизу. Варто відзначити, що Мохамуд раніше очолював кілька поліцейських операцій проти Аш-Шабаб.

Доктор Мохамед Нур заявив, що влада повідомила лише про тих загиблих, яких доставили в госпіталь Медіни. Він упевнений, що кількість жертв значно збільшиться, коли з'явиться інформація про постраждалих, доставлених в інші медичні установи.

За словами очевидця події Світі Адана, в результаті події постраждали поліцейські і цивільне населення. Інший свідок, Осман Адан, додав, що вибух спричинив пожежу, через що вулицю заполонив дим.

"Я бачив вісім трупів на місці події, в тому числі жінку», — розповів Reuters таксист Хасан Саїд Алі.

Як пише The Guardian, організація Харакат аш-Шабаб, пов'язана з "Аль-Каїдою", бореться за повалення уряду Сомалі з 2007 року і регулярно влаштовує нападу, в тому числі і на силовиків. Це був другий великий вибух в Могадішо з початку місяця. 2 липня Щонайменше 10 людей загинули в результаті вибуху чайного магазину.

Раніше замінована машина вибухнула на військовій базі в Колумбії, постраждали більше 30 осіб. За інформацією Міноборони країни, теракт влаштувала Національно-визвольна армія, найбільша повстанське угрупування країни, або Революційні збройні сили Колумбії. Вибух стався на тлі зупинки антиурядових протестів.