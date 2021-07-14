Автобус із китайцями впав у прірву: в Пакистані стався теракт із численними жертвами
Підірваний автобус, який перевозив китайських інженерів і їхню охорону. Загинули 10 людей, 39 поранені.
У північному пакистанському окрузі Верхній Кохістан вранці 14 липня підірвали автобус, який перевозив на будівництво дамби ГЕС китайських інженерів. Відомості про жертви поки відрізняються.
Китайське агентство «Сіньхуа» повідомило, що мінімум 10 людей загинули, ще 39 отримали поранення.
Агентству Reuters в адміністрації регіону Хазара сказали, що автобус перевозив інженерів із Китаю в місто Дасу.
Офіційно причина вибуху поки не повідомляється. Також незрозуміло, вибух стався під автобусом чи всередині нього.
Видання India Today повідомило про терористичну атаку на автобус, в якому знаходилися китайські інженери та пакистанські солдати. Загинули щонайменше 8 людей, зокрема 4 китайські інженери, ще кілька людей отримали травми і перебувають у критичному стані.
В автобусі їхали китайські інженери, які працюють на греблі Дасу. В автобусі було не менше 30 інженерів і робітників. Є побоювання, що кількість жертв ростиме, оскільки кілька поранених перебувають у критичному стані.
"Автобус впав у глибокий яр після вибуху і сильно зруйнувався. Один китайський інженер та один солдат зникли безвісти. Почалася рятувальна операція, задіяна санітарна авіація", — заявив високопоставлений чиновник повідомив Рейтер на умовах анонімності.
Garda World написало, що причина вибуху зʼясовується, і поки ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух. Місце події знаходиться приблизно в 110 км на північний північний захід від Музаффарабада.
The Spuzz зазначає, що проект гідроелектростанції Дасу є частиною Китайсько-пакистанського економічного коридору (CPEC), інвестиційної програми вартістю 65 млрд доларів у рамках Пекінської ініціативи "Один пояс, один шлях", яка спрямована на зʼєднання західного Китаю з морським портом Гвадар на півдні Пакистану.
Нагадаємо, 10 липня мінімум девʼять осіб загинули внаслідок вибуху в столиці Сомалі, Могадішо. Автомобіль вибухнув поруч з урядовим конвоєм на жвавому перехресті.
Замінована машина вибухнула на військовій базі в Колумбії, постраждали більше 30 осіб. Теракт влаштувала Національно-визвольна армія, найбільше повстанське угрупування країни, або Революційні збройні сили Колумбії.