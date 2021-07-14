Автобус із китайцями впав у прірву: в Пакистані стався теракт із численними жертвами

Підірваний автобус, який перевозив китайських інженерів і їхню охорону. Загинули 10 людей, 39 поранені.

У північному пакистанському окрузі Верхній Кохістан вранці 14 липня підірвали автобус, який перевозив на будівництво дамби ГЕС китайських інженерів. Відомості про жертви поки відрізняються.

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Китайське агентство «Сіньхуа» повідомило, що мінімум 10 людей загинули, ще 39 отримали поранення.

Агентству Reuters в адміністрації регіону Хазара сказали, що автобус перевозив інженерів із Китаю в місто Дасу.

Офіційно причина вибуху поки не повідомляється. Також незрозуміло, вибух стався під автобусом чи всередині нього.

Видання India Today повідомило про терористичну атаку на автобус, в якому знаходилися китайські інженери та пакистанські солдати. Загинули щонайменше 8 людей, зокрема 4 китайські інженери, ще кілька людей отримали травми і перебувають у критичному стані.

[ + – ] Джерело: India Today

В автобусі їхали китайські інженери, які працюють на греблі Дасу. В автобусі було не менше 30 інженерів і робітників. Є побоювання, що кількість жертв ростиме, оскільки кілька поранених перебувають у критичному стані.

"Автобус впав у глибокий яр після вибуху і сильно зруйнувався. Один китайський інженер та один солдат зникли безвісти. Почалася рятувальна операція, задіяна санітарна авіація", — заявив високопоставлений чиновник повідомив Рейтер на умовах анонімності.

Garda World написало, що причина вибуху зʼясовується, і поки ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух. Місце події знаходиться приблизно в 110 км на північний північний захід від Музаффарабада.

The Spuzz зазначає, що проект гідроелектростанції Дасу є частиною Китайсько-пакистанського економічного коридору (CPEC), інвестиційної програми вартістю 65 млрд доларів у рамках Пекінської ініціативи "Один пояс, один шлях", яка спрямована на зʼєднання західного Китаю з морським портом Гвадар на півдні Пакистану.

Нагадаємо, 10 липня мінімум девʼять осіб загинули внаслідок вибуху в столиці Сомалі, Могадішо. Автомобіль вибухнув поруч з урядовим конвоєм на жвавому перехресті.

Замінована машина вибухнула на військовій базі в Колумбії, постраждали більше 30 осіб. Теракт влаштувала Національно-визвольна армія, найбільше повстанське угрупування країни, або Революційні збройні сили Колумбії.