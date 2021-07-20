Пытался проскочить на красный: в Киеве таксист разбил пять автомобилей (фото)
ДТП произошло в столице на перекрестке Оболонского проспекта и улицы Маршала Малиновского.
В Киеве на перекрестке улицы Маршала Малиновского и Оболонского проспекта произошло ДТП с участием автомобиля такси.
Как сообщает в Facebook сообщество "Киев оперативный", утром, 20 июля водитель такси службы "Uklon" на автомобиле Toyota надеялся проскочить на запрещающий сигнал светофора, однако не успел и зацепил Audi.
В результате удара, такси отбросило на три автомобиля, припаркованных неподалеку: пострадали еще одна Audi, а также Fiat и Daewoo.
Сообщается, что медики, прибывшие на место ДТП, осматривают участников происшествия. В свою очередь, полицейские устанавливают обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что в Киеве таксист набросился на пассажирку с ребенком и забрызгал ей лицо баллончиком с газом.
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