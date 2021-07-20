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Намагався проскочити на червоний: у Києві таксист розбив п'ять автомобілів (фото)

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Київ, ДТП, таксі,
Фото: facebook.com/KyivOperativ | ДТП у Києві

ДТП сталася в столиці на перехресті Оболонського проспекту та вулиці Маршала Малиновського.

У Києві на перехресті вулиці Маршала Малиновського та Оболонського проспекту сталася ДТП за участю автомобіля таксі.

Як повідомляє у Facebook співтовариство "Київ оперативний", вранці, 20 липня, водій таксі служби "Uklon" на автомобілі Toyota сподівався проскочити на заборонний сигнал світлофора, проте не встиг і зачепив Audi.

Унаслідок удару, таксі відкинуло на три автомобілі, припарковані поруч: постраждали ще одна Audi, а також Fiat і Daewoo.

ДТП у Києві
ДТП у Києві
ДТП за участю таксі
ДТП за участю таксі
Аварія в Києві
Аварія в Києві
Постраждалі авто
Постраждалі авто
ДТП у Києві
ДТП за участю таксі
Аварія в Києві
Постраждалі авто

Повідомляється, що медики, які прибули на місце ДТП, оглядають учасників події. Зі свого боку, поліцейські встановлюють обставини аварії.

Раніше повідомлялося, що в Києві таксист накинувся на пасажирку з дитиною і забризкав їй обличчя балончиком із газом.

Також ми писали, що в Києві індус-таксист заснув за кермом і протаранив ВАЗ.

А в Рівному 12 таксистів побили пасажира, який не заплатив за поїздку.