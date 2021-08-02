Прошив легковик наскрізь: у Києві автомобіль на швидкості влетів у відбійник (фото)

Серйозне ДТП сталося біля АЗС "Укрнафта". Водія після зіткнення з відбійником терміново госпіталізували з різними травмами.

У Києві вночі, 2 серпня, автомобіль на вулиці Саперно-Слобідська влетів у відбійник, який прошив легковик наскрізь, повідомляє Telegram-канал "Київ оперативний".

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Серйозне ДТП сталося біля АЗС "Укрнафта".

Водій легкового автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням і влетів у відбійник, який наскрізь пройшов через увесь салон авто.

У результаті ДТП на вулиці Саперно-Слобідська в Києві водій Volkswagen отримав різні травми та був госпіталізований. На місці працювали правоохоронці.

"Водій Volkswagen не впорався з керуванням і влетів у відбійник, який наскрізь пройшов через весь автомобіль. Водія з різними травмами терміново госпіталізували в лікарню", — поінформували в Telegram-каналі.

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Про серйозне ДТП на вулиці Саперно-Слобідська в Києві поінформував також інший Telegram-канал Dtp.kiev.ua. За словами журналістів, водій Volkswagen протаранив відбійник на великій швидкості та відбувся ушкодженнями.

"Нічне ДТП в Києві на вулиці Саперно-Слобідська: водій легкового автомобіля на високій швидкості врізався у відбійник, який прошив авто наскрізь. Кажуть, водій живий", — йдеться в повідомленні.

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Раніше Фокус повідомляв, що в Полтавській області в ДТП загинули чотири людини. Трагедія сталася 25 липня на автодорозі P 60 "Кролевець — Пирятин". Легковий автомобіль на швидкості зіткнувся з вантажівкою, у результаті чого загинули чотири людини.

Також Фокус розповідав, що в Києві таксист влаштував масштабне ДТП та розбив п'ять автомобілів. Аварія сталася на перехресті Оболонського проспекту та вулиці Маршала Малиновського. Водій таксі "Uklon" на Toyota хотів проскочити на заборонний сигнал світлофора, проте не встиг і зачепив Audi. Від удару відкинуло на три автомобілі, припарковані неподалік.