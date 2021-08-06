В Киеве девушка на BMW снесла два киоска (фото, видео)

От прохождения теста на драгере виновница ДТП отказалась.

В пятницу, 6 августа, на киевских Позняках неподалеку от торгового центра "Пирамида" произошло ДТП с участием автомобиля BMW, сообщает Telegram-канал dtp.кiev.ua.

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Свидетели происшествия утверждают, что девушка, сидевшая за рулем автомобиля, не справилась с управлением и врезалась в два ларька: табачный и цветочный.

Удар машины по МАФам был достаточно сильным, по предварительным данным, участники аварии не могли выбраться из машины без посторонней помощи.

[ + – ] Происшествие на Позняках

В пресс-службе Патрульной полиции Киева сообщили позже, что в результате инцидента пострадавших нет, пишет Vgorode.

Утверждается, что девушка управляла машиной в состоянии алкогольного опьянения, при этом тест на драгере проходить отказалась.

[ + – ] Разбитые киоски

Полицейские оформили админпротоколы по статьям 124 и 130 КоАП Украины (несоблюдение ПДД и управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения).

[ + – ] ДТП в Киеве

Напомним, 2 августа в Киеве автомобиль на скорости влетел в отбойник, который прошил легковушку насквозь.

20 июля тоже в Киеве таксист разбил пять автомобилей, пытаясь проскочить на запрещающий сигнал светофора.

А 6 июля киевлянин в свой день рождения взял напрокат мощный Mustang и вдребезги разбил его.