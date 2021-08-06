У Києві дівчина на BMW знесла два кіоски (фото, відео)

Від проходження тесту на драгері винуватиця ДТП відмовилася.

У п'ятницю, 6 серпня, на київських Позняках неподалік від торгового центру "Піраміда" відбулася ДТП за участю автомобіля BMW, повідомляє Telegram-канал dtp.кiev.ua.

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Свідки події стверджують, що дівчина, яка сиділа за кермом автомобіля, не впоралася з керуванням і врізалася в два кіоски: тютюновий і квітковий.

Удар машини по МАФах був досить сильним, за попередніми даними, учасники аварії не могли вибратися з машини без сторонньої допомоги.

[ + – ] Подія на Позняках

У пресслужбі Патрульної поліції Києва повідомили пізніше, що в результаті інциденту потерпілих немає, пише Vgorode.

Стверджується, що дівчина управляла машиною в стані алкогольного сп'яніння, при цьому тест на драгері проходити відмовилася.

[ + – ] Розбиті кіоски

Поліцейські оформили адмінпротоколи за статтями 124 і 130 КпАП України (недотримання ПДР і управління транспортом у стані алкогольного сп'яніння).

[ + – ] ДТП в Києві

Нагадаємо, 2 серпня в Києві автомобіль на швидкості влетів у відбійник, який прошив легковик наскрізь.

20 липня теж у Києві таксист розбив п'ять автомобілів, намагаючись проскочити на заборонний сигнал світлофора.

А 6 липня киянин у свій день народження взяв напрокат потужний Mustang і вщент розбив його.