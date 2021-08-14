"Дали команду на атаку", - глава Нацполиции о причинах столкновений с "Нацкорпусом" (видео)

Драка под ОП, уверяют силовики, началась из-за ситуации с поверхностным досмотром, после которой националистам "дали команду атаковать". Пострадали 7 копов и один военный.

В Киеве стычки возле Офиса президента начались из-за того, что представители "Национального корпуса" отказались от досмотра. Об этом телеканалу "Украина 24" рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

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По его словам, правоохранители предложили участникам "мирной акции", которые хотели попасть на территорию Офиса президента, пройти проверку в соответствии с законом. В частности предоставить личные вещи к поверхностному осмотру на наличие запрещенных или опасных предметов. Представители "Национального корпуса" категорически отказались, после чего им "была дана команда на атаку полиции", начались столкновения.

"Мы помним горький опыт 31 августа 2015 года: в результате взрыва, когда пронесли маленький предмет, погибли четыре наших сотрудника и сотни сотрудников получили телесные повреждения", — отметил Клименко.

Митингующие принесли 30 шин, которые швыряли в силовиков и поджигали. Кроме того, участники акции забросали правоохранителей камнями и дымовыми шашками. В результате 7 сотрудников Нацполиции получили термические ожоги, а один военнослужащий травмировал руку. Игорь Клименко добавил, что полицейские погасили пламя и изъяли покрышки.

"Видите, бутылки стоят то ли с бензином… мы будем устанавливать, что это за жидкость, которой пытались поджечь шины", — заявил глава Нацполиции.

В момент стычки на месте происшествия находились более 300 полицейских. Как подчеркнул Игорь Клименко, они будут дежурить возле Офиса президента, пока на улице не станет спокойно. Представители "Нацкорпуса" заявили, что направились к дому на улице Грушевского, где тоже будет дежурить полиция.

Ранее сообщали, что 14 августа в Киеве члены "Нацкорпуса" вышли на акцию протеста против "капитуляции страны перед Кремлем". Они собрались на Майдане Независимости и отправились к Офису президента, но здание было заранее оцеплено полицией и Нацгвардией. Во время столкновений силовики применили слезоточивый газ.