"Дали команду атакувати", — глава Нацполіціі про причину зіткнень з "Нацкорпусом" (відео)

Бійка під ОП, запевняють силовики, почалася через ситуацію з поверхневим оглядом, після якої націоналістам "дали команду атакувати". Постраждали 7 копів та один військовий.

У Києві сутички біля Офісу президента почалися через те, що представники "Національного корпусу" відмовилися від огляду. Про це телеканалу "Україна 24" розповів глава Національної поліції Ігор Клименко.

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За його словами, правоохоронці запропонували учасникам "мирної акції", які хотіли потрапити на територію Офісу президента, пройти перевірку відповідно до закону. Зокрема — надати особисті речі для поверхневого огляду на наявність заборонених або небезпечних предметів. Представники "Національного корпусу" категорично відмовилися, після чого їм "була дана команда атакувати поліцію", почалися зіткнення.

"Ми пам'ятаємо гіркий досвід 31 серпня 2015 року: в результаті вибуху, коли пронесли маленький предмет, загинули чотири наших співробітники, а сотні співробітників отримали тілесні ушкодження", — зазначив Клименко.

Мітингувальники принесли 30 шин, які жбурляли в силовиків і підпалювали. Крім того, учасники акції закидали правоохоронців камінням і димовими шашками. В результаті 7 співробітників Нацполіціі отримали термічні опіки, а один військовослужбовець травмував руку. Ігор Клименко додав, що поліцейські загасили полум'я і вилучили покришки.

"Бачите, пляшки стоять чи то з бензином … ми будемо встановлювати, що це за рідина, якою намагалися підпалити шини", — заявив глава Нацполіціі.

У момент сутички на місці події перебувало понад 300 поліцейських. Як підкреслив Ігор Клименко, вони чергуватимуть біля Офісу президента, поки на вулиці не стане спокійно. Представники "Нацкорпусу" заявили, що попрямували до будинку на вулиці Грушевського, де теж чергуватиме поліція.

Раніше повідомляли, що 14 серпня в Києві члени "Нацкорпусу" вийшли на акцію протесту проти "капітуляції країни перед Кремлем". Вони зібралися на Майдані Незалежності й вирушили до Офісу президента, але будівля була заздалегідь оточена поліцією і Нацгвардією. Під час зіткнень силовики застосували сльозогінний газ.