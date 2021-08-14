З димовими шашками і шинами: під ОП відбулися зіткнення "Нацкорпусу" і поліції (фото, відео)

Прорватися під стіни ОП протестувальники не змогли, тому вирішили йти до дому Зеленського.

"Національний корпус" намагався провести 14 серпня мітинг під Офісом президента (ОП). Їхней метою було "дати зрозуміти владі", що їх не зламати "тиском і репресіями". Націоналісти також хочуть не допустити "капітуляції країни перед Кремлем".

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Акцію "Нацкорпус" почав на Майдані. З собою її учасники серед іншого несли старі покришки.

Будівля ОП заздалегідь була оточена значними силами поліції і Нацгвардії.

Як повідомляють в соцмережах свідки подій, учасникам акції для проходу до будівлі було запропоновано пройти поверхневий огляд речей. Ті відмовилися.

Мітингувальники почали прориватися силою, з обох сторін стали розпорошувати сльозоточивий газ, прогримів якийсь вибух. Протестуючі кидали фаєри, димові шашки.

Прорватися протестувальники не змогли. Тому глава "Нацкорпусу" Андрій Білецький дай команду йти до дому Зеленського.

версія поліції

Спікер МВС Артем Шевченко повідомив, що учасники акцій не підкорилися "законній вимозі поліції пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до ОПУ і спровокували зіткнення з силами правопорядку, використовуючи сльозогінний газ, шини та інші предмети. Поліція і НГУ були змушені застосувати поліцейські заходи примусу, в тому числі із застосуванням спецзасобів".

За даними МВС, в результаті зіткнення 7 поліцейських отримали опіки очей, кілька нацгвардейцев отримали травми.

"Зараз ситуація спокійна. МВС України закликає всіх учасників акції дотримуватися порядку, протестувати мирно і зазначає: кожен, хто пройде перевірку на відсутність небезпечних предметів міг бути вільно пропущений на площу перед ОПУ", — заявив Шевченко.

Раніше "Нацкорпус" заявив, що влада всіляко заважає проведенню акції: в регіонах автобуси з учасниками сьогоднішнього протесту зупиняли спецназівці, переписували номерні знаки транспорту, фотографували паспорта, переписували номери телефонів. Працювали кінологи, шукали вибухівку. Після перевірки автобуси пропустили.

У Харкові СБУ провела 53 обшуку і затримала 7 членів "Нацкорпусу" за звинуваченням у рекеті та вимаганнях.

Фокус розбирався: "зачистка патріотів" або переділ впливу? Чому "Нацкорпус" в Харкові затримали саме зараз.