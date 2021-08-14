С дымовыми шашками и шинами: под ОП произошли столкновения "Нацкорпуса" и полиции (фото, видео)

Прорваться под стены Офиса президента протестующие не смогли, поэтому решили идти к дому Зеленского возле Мариинского парка.

В субботу, 14 августа, националисты "Нацкорпуса" провели акцию под зданием Офиса президента, где пытались не допустить "капитуляции страны перед Кремлем". Однако в момент, когда правоохранители захотели провести поверхностный осмотр вещей протестующих — вспыхнула потасовка.

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Акцию "Нацкорпус" начал на Майдане. С собою ее участники среди прочего несли старые покрышки.

Здание ОП заранее было окружено значительными силами полиции и Нацгвардии.

Как сообщают в соцсетях свидетели событий, участникам акции для прохода к зданию было предложено пройти поверхностный осмотр вещей. Те отказались.

Митингующие начали прорываться силой, с обеих сторон стали распылять слезоточивый газ, прогремел какой-то взрыв. Протестующие бросали файеры, дымовые шашки.

Прорваться протестующие не смогли. Поэтому глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий дал команду идти к дому Зеленского.

Версия полиции

Спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что участники акций не подчинились "законному требованию полиции пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОПГ и и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, используя слезоточивый газ, шины и другие предметы. Полиция и НГУ были вынуждены применить полицейские меры принуждения, в том числе с применением спецсредств".

По данным МВД, в результате столкновения 7 полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев получили травмы.

"Сейчас ситуация спокойная. МВД Украины призывает всех участников акции соблюдать порядок, протестировать мирно и отмечает: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов мог быть свободно пропущен на площадь перед ОПГ", — заявил Шевченко.

Ранее "Нацкорпус" заявил, что власть всячески мешает проведению акции: в регионах автобусы с участниками сегодняшнего протеста останавливали спецназовцы, переписывали номерные знаки транспорта, фотографировали паспорта, переписывали номера телефонов. Работали кинологи, искали взрывчатку. После проверки автобусы пропустили.

В Харькове СБУ провела 53 обыска и задержала 7 членов "Нацкорпуса" по обвинению в рэкете и вымогательствах.

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