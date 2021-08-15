Продажа результатов ПЦР-тестов в Украине: за год начато всего пять производств

За год в Киеве никого не наказали за подделку ПЦР-тестов.

С 2020 года фальсификаторы медсправок расширили свой "ассортимент", включив в перечень "услуг" справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19. Предложений о покупке поддельных справок в Сети несколько сотен. Но судя по всему для полиции такие дела не в приоритете. Мало того, что статистики таких преступлений в Украине нет, так еще, судя по данным Киевской полиции, наказание за подделку документов – очень редкое явление. Об этом Фокусу рассказали в Национальной полиции Украины.

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"В период с 1 июля 2020 года по 29 июля 2021 года отделами дознания территориальных управлений ГУНП в городе Киеве начато пять уголовных производств по фактам подделок результатов ПЦР-тестов на COVID-19, – говорится в ответе Нацполиции на запрос Фокуса. – Из них принято решение о закрытии 3 уголовных производств в порядке ст.284 (закрытие уголовного производства и производства в отношении юридического лица) Уголовного процессуального кодекса Украины. Кроме того, по указанным выше фактам лица в порядке ст. 298-2 (Задержание уполномоченным должностным лицом лица, совершившего уголовный проступок) Уголовного процессуального кодекса Украины не задерживались, сообщение о подозрении о совершении уголовных проступков не сообщалось".

О том, как процветает бизнес по продаже результатов ПЦР-теста — подробно в статье Фокуса .