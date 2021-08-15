Продаж результатів ПЛР-тестів в Україні: за рік розпочато всього п'ять проваджень

За рік у Києві нікого не покарали за підробку ПЛР-тестів.

З 2020 року фальсифікатори медсправок розширили свій "асортимент", включивши до переліку "послуг" довідку про проходження ПЛР-тесту на COVID-19. Пропозицій про покупку підроблених довідок в Мережі кілька сотень. Але судячи з усього для поліції такі справи не в пріоритеті. Мало того, що статистики таких злочинів в Україні немає, так ще, судячи з даних Київської поліції, покарання за підробку документів — дуже рідкісне явище. Про це Фокусу розповіли в Національній поліції України.

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"У період з 1 липня 2020 року по 29 липня 2021 року відділами дізнання територіальних управлінь ГУНП в місті Києві розпочато п'ять кримінальних проваджень за фактами підробок результатів ПЛР-тестів на COVID-19, — йдеться у відповіді Нацполіціі на запит Фокуса. — З них прийнято рішення про закриття 3 кримінальних проваджень в порядку ст.284 (закриття кримінального провадження та провадження стосовно юридичної особи) Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, за вказаними вище фактами особи в порядку ст. 298-2 (Затримання уповноваженою посадовою особою особи, яка вчинила кримінальний проступок) Кримінального процесуального кодексу України не затримувалися, повідомлення про підозру про вчинення кримінальних проступків не повідомлялось ".

Про те, як процвітає бізнес із продажу результатів ПЛР-тесту — детально в статті Фокуса.