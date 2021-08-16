"Выплаты до 80 тысяч": украинцев предупредили о мошеннической схеме с "компенсацией НДС" (фото)

Для завлечения людей авторы схемы используют фотографию ведущей "1+1" Аллы Мазур, пытаясь в конечном итоге выманить данные банковской карты жертвы.

В Украине набирает обороты новая мошенническая схема — гражданам предлагают оформить "компенсацию НДС" с выплатой несколько десятков тысяч гривен. Об этом рассказал IT-специалист Евгений Лабунский.

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По его словам, в Facebook он наткнулся на рекламу об "украинском законе", благодаря которому граждане могут вернуть себе НДС. Авторы сопроводили рекламную публикацию фотографиями известных людей, в том числе ведущей телеканала "1+1" Аллы Мазур и комментариям восторженных пользователей, которым "удалось получить компенсации" в размере от 30 до 80 тысяч гривен.

"И так, как только вы приходите на сайт, вам предлагают ввести мейл и последние 6 цифр карты. Я взял абсолютно рандомную почту и случайные 6 цифр и о чудо! У меня есть возмещение на 76к!! Тут интересно как они показывают, что ищут по разным базам, эта сумма растет все 5 минут поиска!", — продолжил Лабунский.

После этой процедуры пользователя перенаправляет в чат с юристом, который говорит об обязательном заполнении анкеты, где нужно указать полный номер своей банковской карты.

Как только человек заполняет анкету — предлагается оплатить "юридические услуги" и перенаправляют на поддельный сайт, где система спрашивает все данные по банковской карте, в том числе срок действия карты и CVV-код.

"После заполнения анкеты юрист предлагает оплатить вам услуги на 164грн. И вот тут обывателю может показаться, что даже если это развод, то 164 грн не такая уже и потеря! Я с радостью жму на педаль оплатить и попадаю… конечно же на поддельный сайт оплаты, где мне предлагают ввести все данные по карте, которые, конечно же, будут угнаны. Ну теперь у мошенников есть тестовые данные карты маестро! Рекламу зарепортил как фрод. Родители на такую штуку могут легко попасться, проводите ликбез", — подытожил Лабунский и опубликовал скриншоты с поддельным сайтом и чата с "юристом".

[ + – ] Мошенничество с выплатой компенсации НДС [ + – ] Мошенничество с выплатой компенсации НДС [ + – ] Мошенничество с выплатой компенсации НДС [ + – ] Мошенничество с выплатой компенсации НДС [ + – ] Мошенничество с выплатой компенсации НДС [ + – ] Мошенничество с выплатой компенсации НДС

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