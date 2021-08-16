"Виплати до 80 тисяч": українців попередили про шахрайську схему з "компенсацією ПДВ"

Для заманювання людей автори схеми використовують фотографію ведучої "1+1" Алли Мазур, намагаючись у кінцевому підсумку виманити дані банківської картки жертви.

В Україні набирає обертів нова шахрайська схема — громадянам пропонують оформити "компенсацію ПДВ" з виплатою кілька десятків тисяч гривень. Про це розповів IT-фахівець Євген Лабунський.

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За його словами, у Facebook він натрапив на рекламу про "український закон", завдяки якому громадяни можуть повернути собі ПДВ. Автори супроводили рекламну публікацію фотографіями відомих людей, зокрема ведучої телеканалу "1+1" Алли Мазур і коментарями захоплених користувачів, яким "вдалося отримати компенсації" в розмірі від 30 до 80 тисяч гривень.

"І так, як тільки ви приходите на сайт, вам пропонують ввести мейл і останні 6 цифр карти. Я взяв абсолютно рандомну пошту і випадкові 6 цифр і о диво! У мене є відшкодування на 76К!! Тут цікаво, як вони показують, що шукають по різних базах, ця сума зростає всі 5 хвилин пошуку!", — продовжив Лабунський.

Після цієї процедури користувача перенаправляє в чат з юристом, який говорить про обов'язкове заповнення анкети, де потрібно вказати повний номер своєї банківської картки.

Як тільки людина заповнює анкету — пропонується оплатити "юридичні послуги" і перенаправляють на підроблений сайт, де система запитує всі дані щодо банківської карти, зокрема строк дії картки та CVV-код.

"Після заповнення анкети юрист пропонує оплатити вам послуги на 164грн. І ось тут обивателю може здатися, що навіть якщо це афера, то 164 грн не така вже й втрата! Я з радістю тисну на педаль оплатити і потрапляю ... звичайно ж, на підроблений сайт оплати, де мені пропонують ввести всі дані карти, які, звичайно ж, будуть вивезені. Ну тепер у шахраїв є тестові дані карти маестро! Рекламу зарепортили як фрод. Батьки на таку штуку можуть легко потрапити, проводьте лікнеп", — підсумував Лабунський та опублікував скріншоти з підробленим сайтом і чатом з "юристом".

[ + – ] Шахрайство з виплатою компенсації ПДВ [ + – ] Шахрайство з виплатою компенсації ПДВ [ + – ] Шахрайство з виплатою компенсації ПДВ [ + – ] Шахрайство з виплатою компенсації ПДВ [ + – ] Шахрайство з виплатою компенсації ПДВ [ + – ] Шахрайство з виплатою компенсації ПДВ

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