Work-life баланс: Работодателям больше не нужен измученный работой коллектив, — эксперт

В Украине многие компании понимают важность соблюдения баланса работы и личной жизни и прописывают это в предложениях о сотрудничестве, рассказывает представитель стаффинговой группы ANCOR Ukraine Юлия Шилкевич.

Современный украинский топ-менеджмент уже не требует от своих сотрудников быть на связи 24 часа в сутки, в том числе во время отпуска. Многие корпорации прописывают четкие условия рабочего графика и отпускных дней в job offer — официальном предложении о сотрудничестве. Об этом пишет журнал Фокус в статье Работа нон-стоп. Как выдерживать life-work balance и зачем человеку нужен "чистый" отдых.

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Как рассказывает Юлия Шилкевич, руководитель департамента регионального рекрутмента группы ANCOR Ukraine, соблюдение work-life balance, то есть баланса работы и личной жизни, по сути, стало новой корпоративной нормой. Работодателям больше не нужен измученный, истощенный работой коллектив, не способный продуцировать новые интересные идеи и проекты. Если же сотрудники сами проявляют инициативность и продолжают работать в отпуске, то руководство может этого не одобрить.

Однако в Украине существует ряд социальных факторов, заставляющих людей брать дополнительные фриланс-проекты во время отпуска на постоянном месте работы. Чаще всего это связано с нестабильным финансовым положением сотрудников, которое они пытаются поправить таким образом. PR-агенты, журналисты, дизайнеры нередко готовы немного подзаработать, сидя с ноутбуком на пляже. Однако отсутствие нормального отпуска и перезагрузки может привести к эмоциональному выгоранию и истощению рабочего ресурса.

Подробнее читайте в статье Фокуса Работа нон-стоп. Как выдерживать life-work balance и зачем человеку нужен "чистый" отдых.