Work-life баланс: роботодавцям більше не потрібен змучений роботою колектив, — експерт

В Україні багато компаній розуміють важливість дотримання балансу роботи й особистого життя і прописують це в пропозиціях про співпрацю, розповідає представник стаффінгової групи ANCOR Ukraine Юлія Шилкевич.

Сучасний український топ-менеджмент уже не вимагає від своїх співробітників бути на зв'язку 24 години на добу, в тому числі під час відпустки. Багато корпорацій прописують чіткі умови робочого графіку й відпускних днів в job offer — офіційніх пропозиціях про співпрацю. Про це пише журнал Фокус у статті Робота нон-стоп. Як витримувати life-work balance і навіщо людині потрібен "чистий" відпочинок.

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Як розповідає Юлія Шилкевич, керівниця департаменту регіонального рекрутменту групи ANCOR Ukraine, дотримання work-life balance, тобто балансу роботи й особистого життя, по суті, стало новою корпоративною нормою. Роботодавцям більше не потрібен змучений, виснажений роботою колектив, не здатний продукувати нові цікаві ідеї та проекти. Якщо ж співробітники самі проявляють ініціативність і продовжують працювати у відпустці, то керівництво може цього не схвалити.

Однак в Україні існує низка соціальних факторів, які змушують людей брати додаткові фріланс-проекти під час відпустки на постійному місці роботи. Найчастіше це пов'язано з нестабільним фінансовим становищем співробітників, яке вони намагаються поправити таким чином. PR-агенти, журналісти, дизайнери нерідко готові трохи підзаробити, сидячи з ноутбуком на пляжі. Однак відсутність нормальної відпустки та перезавантаження може призвести до емоційного вигоряння та виснаження робочого ресурсу.

Детальніше читайте в статті Фокуса Робота нон-стоп. Як витримувати life-work balance і навіщо людині потрібен "чистий" відпочинок.