Избиение молодой пары в Черкассах: полиция пришла к байкерам с обысками (видео)

В инциденте подозревают трех человек, в том числе одну женщину. Виновникам грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.

Полиция Черкасской области объявила подозрение трем гражданам, которых обвиняют в избиении молодой пары на бульваре Шевченко в Черкассах. Об этом информирует пресс-служба силового ведомства.

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В ходе расследования правоохранители изучили видеозаписи с камер наблюдения, на которых был запечатлен момент избиения молодой пары 28 июля.

Полиция установила, что к преступлению могут быть причастны двое жителей Закарпатской области и еще один житель Черкасс. Одному из фигурантов уголовного производства предъявлено подозрение по факту грубого нарушения общественного порядка с мотивом явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенного группой лиц, с применением приспособленного для нанесения телесных повреждений предмета (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Еще двум гражданам, среди которых — женщина, объявлено о подозрении по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины). Согласно законодательству, им грозит до 4 лет лишения свободы.

В пресс-службе полиции добавили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

[ + – ] Нападение байкеров в Черкассах

Ранее Фокус сообщал, что в Черкассах байкеры напали на молодую пару. Пострадавшая рассказала, что группа байкеров напала после того, как они обогнали байкерскую колонну на машине. У пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга, вдобавок у парня болят ребра и почки.

Позже Фокус рассказывал, что байкеры представили свою версию ЧП с молодой парой. По словам организатора мотопробега, молодая пара сама спровоцировала конфликт. Влюбленные на автомобиле пытались сбить колонну байкеров, которая двигалась по дороге.