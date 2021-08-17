Побиття молодої пари в Черкасах: поліція прийшла до байкерів з обшуками (відео)

В інциденті підозрюють трьох осіб, зокрема одну жінку. Винуватцям загрожує від 4 до 7 років позбавлення волі.

Поліція Черкаської області оголосила підозру трьом громадянам, яких звинувачують у побитті молодої пари на бульварі Шевченка в Черкасах. Про це інформує пресслужба силового відомства.

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У ході розслідування правоохоронці вивчили відеозаписи з камер спостереження, на яких був зображений момент побиття молодої пари 28 липня.

Поліція встановила, що до злочину можуть бути причетні двоє жителів Закарпатської області і ще один житель Черкас. Одному з фігурантів кримінального провадження пред'явлено підозру за фактом грубого порушення громадського порядку з мотивом явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, скоєного групою осіб, із застосуванням пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень предмета (ч. 4 ст. 296 КК України).

Якщо вина підозрюваного буде доведена в суді, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Ще двом громадянам, серед яких — жінка, оголошено про підозру за фактом хуліганства, скоєного групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України). Згідно із законодавством, їм загрожує до 4 років позбавлення волі.

У пресслужбі поліції додали, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

[ + – ] Напад байкерів у Черкасах

Раніше Фокус повідомляв, що в Черкасах байкери напали на молоду пару. Постраждала розповіла, що група байкерів напала після того, як вони обігнали байкерську колону на машині. У постраждалих діагностували струс головного мозку, до того ж у хлопця болять ребра і нирки.

Пізніше Фокус розповідав, що байкери представили свою версію НП з молодою парою. За словами організатора мотопробігу, молода пара сама спровокувала конфлікт. Закохані на автомобілі намагалися збити колону байкерів, яка рухалася по дорозі.