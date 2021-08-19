На 11 миллионов гривен. В Николаевской области обнаружили парники с элитной коноплей (фото)

За содержание двух теплиц "фермеру" грозит до 7 лет тюрьмы. Полицейские изъяли около 60 кг каннабиса.

17 августа сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью в Николаевской области совместно с Нацполицией обнаружили в с. Каталино Николаевской области теплицы с около 60 кг каннабиса и более 400 остатков растений конопли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Правоохранители совместно с сотрудниками пограничной службы "Одесса" обыскали владения 46-летнего гражданина, ранее судимого за разбой.

В ходе обыска правоохранители обнаружили на территории владений мужчины две специально оборудованные теплицы-парника. В одной из них подозреваемый сушил коноплю элитного сорта, а в другой — держал готовый продукт. Приблизительная цена товара по ценам "черного рынка" составляет около 11 млн гривен. Полицейские изъяли 58 г каннабиса и 410 остатков растений конопли.

На данный момент идет расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли), и по ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.

Полицейские устанавливают круг лиц, с которыми контактировал подозреваемый, и возможные каналы сбыта товара. По результатам расследования возможна дополнительная квалификация по ст. 307 Уголовного кодекса Украины — сбыт наркотических средств.

Напомним, СБУ обнаружили 60 кг кокаина в порту в Одесской области. Наркотик прибыл в Украину в контейнере с бананами. К контрабанде, по версии СБУ, причастны члены итальянской преступной группировки "Ндрангета", а контрабанда наркотических средств в 60 кг оценили в $10 млн.