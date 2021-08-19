На 11 мільйонів гривень. У Миколаївській області виявили теплиці з елітною коноплею (фото)

За зміст двох теплиць "фермеру" загрожує до 7 років в'язниці. Поліцейські вилучили близько 60 кг канабісу.

17 серпня співробітники Управління по боротьбі з наркозлочинністю в Миколаївській області спільно з Нацполіцією виявили в с. Каталине Миколаївської області теплиці з близько 60 кг канабісу та понад 400 залишками рослин конопель. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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Правоохоронці спільно зі співробітниками прикордонної служби "Одеса" обшукали володіння 46-річного громадянина, раніше судимого за розбій.

Під час обшуку правоохоронці виявили на території володінь чоловіка дві спеціально обладнані теплиці-парники. В одній з них підозрюваний сушив коноплі елітного сорту, а в іншій — тримав готовий продукт. Приблизна ціна товару за цінами "чорного ринку" становить близько 11 млн гривень. Поліцейські вилучили 58 г канабісу та 410 залишків рослин конопель.

Зараз триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снодійного маку чи конопель), і за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до семи років в'язниці.

Поліцейські встановлюють коло осіб, з якими контактував підозрюваний, і можливі канали збуту товару. За результатами розслідування можлива додаткова кваліфікація за ст. 307 Кримінального кодексу України — збут наркотичних засобів.

Нагадаємо, СБУ виявили 60 кг кокаїну в порту в Одеській області. Наркотик прибув в Україну в контейнері з бананами. До контрабанди, за версією СБУ, причетні члени італійського злочинного угруповання "Ндрангета", а 60 кг контрабанди наркотичних засобів оцінили у $10 млн.