Ховали в бананах: СБУ викрила новий кокаїновий наркотрафік італійської мафії (відео)

Члени італійського злочинного угрупування "Ндрангета" намагалися відправити майже 60 кг кокаїну в країни Євросоюзу. Контрабанду виявили в торговому порту "Південний".

Співробітники СБУ запобігли контрабанді нової гуртової партії наркотиків з Латинської Америки. Подробиці спецоперації публікує пресцентр Служби безпеки.

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Заборонений товар прибув в Україну в контейнері з бананами. Співробітники СБУ виявили партію кокаїну в Морському торговельному порту "Південний" під час поглибленого огляду.

Як зазначають в СБУ, до контрабанди гуртової партії кокаїну причетні члени італійського злочинного угрупування "Ндрангета", а контрабанду наркотичних засобів у 60 кг оцінили в $10 млн.

[ + – ] Наркотрафік італійської мафії в Одесі

Правоохоронці нагадують, що це не перша спроба угруповання "Ндрангета" відправити наркотики в країни Євросоюзу через Україну. Минулого тижня в ході спецоперації в Одесі силовики затримали трьох осіб, яких підозрюють у зв'язках з італійською мафією "Ндрангета" та організації наркобізнесу.

За фактом спроби організації наркотрафіку відкрито кримінальне провадження за ч.3. ст. 305 Кримінального кодексу України. У спецоперації на території торгового порту "Південний" брали участь співробітники УСБУ в Одеській області, представники поліції, Держприкордонслужби і Держмитслужби.

[ + – ] Італійська мафія провозили кокаїн у контейнерах з бананами [ + – ] Італійська мафія провозили кокаїн у контейнерах з бананами [ + – ] Італійська мафія провозили кокаїн у контейнерах з бананами [ + – ] Італійська мафія провозили кокаїн у контейнерах з бананами [ + – ] Італійська мафія провозили кокаїн у контейнерах з бананами [ + – ] Італійська мафія провозили кокаїн у контейнерах з бананами

Раніше Фокус розповідав, що СБУ викрила наркотрафік кокаїну під Одесою, організований італійською мафією. До контрабанди наркотиків були причетні члени італійської угрупування "Ндрангета". Кокаїн з Латинської Америки провозили в контейнері з фруктами, а сума партії оцінюється в $10 млн.

Також Фокус повідомляв, що в Києві затримали партію героїну вартістю 1 млрд грн. За словами слідчих, героїн привезли в Україну двоє братів з Туреччини. У вантажному автомобілі силовики знайшли контрабандну партію героїну вагою 368 кг.