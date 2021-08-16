Прятали в бананах: СБУ разоблачила новый кокаиновый наркотрафик итальянской мафии (видео)

Члены итальянской преступной группировки "Ндрангета" пытались отправить почти 60 кг кокаина в страны Евросоюза. Контрабанду обнаружили в торговому порту "Южный".

Сотрудники СБУ предотвратили контрабанду новой оптовой партии наркотиков из Латинской Америки. Подробности спецоперации публикует пресс-центр Службы безопасности.

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Запрещенный товар прибыл в Украину в контейнере с бананами. Сотрудники СБУ выявили партию кокаина в Морском торговом порту "Южный" во время углубленного досмотра.

Как отмечают в СБУ, к контрабанде оптовой партии кокаина причастны члены итальянской преступной группировки "Ндрангета", а контрабанда наркотических средств в 60 кг оценили в $10 млн.

[ + – ] Наркотрафик итальянской мафии в Одессе

Правоохранители напоминают, что это не первая попытка группировки "Ндрангета" отправить наркотики в страны Евросоюза через Украину. На прошлой неделе в ходе спецоперации в Одессе силовики задержали трех человек, которых подозревают в связях с итальянской мафией "Ндрангета" и организации наркобизнеса.

По факту попытки организации наркотрафика открыто уголовное производство по ч.3. ст. 305 Уголовного кодекса Украины. В спецоперации на территории торгового порта "Южный" участвовали сотрудники УСБУ в Одесской области, представители полиции, Госпогранслужбы и Государственной таможенной службы.

[ + – ] Итальянская мафия провозила кокаин в контейнерах с бананами [ + – ] Итальянская мафия провозила кокаин в контейнерах с бананами [ + – ] Итальянская мафия провозила кокаин в контейнерах с бананами [ + – ] Итальянская мафия провозила кокаин в контейнерах с бананами [ + – ] Итальянская мафия провозила кокаин в контейнерах с бананами [ + – ] Итальянская мафия провозила кокаин в контейнерах с бананами

Ранее Фокус рассказывал, что СБУ разоблачила наркотрафик кокаина под Одессой, организованный итальянской мафией. К контрабанде наркотиков были причастны члены итальянской группировки "Ндрангета". Кокаин из Латинской Америки провозили в контейнере с фруктами, а сумма партии оценивается в $10 млн.

Также Фокус сообщал, что в Киеве задержали партию героина стоимостью 1 млрд грн. По словам следователей, героин привезли в Украину двое братьев из Турции. В грузовом автомобили силовики нашли контрабандную партию героина весом 368 кг.