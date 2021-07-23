В Киеве задержали партию героина стоимостью 1 млрд грн (фото)

По версии следствия, героин привезли в Украину двое братьев из Турции. В грузовом авто нашли 1 159 брикетов с наркотиком, их общий вес превысил 368 кг.

В пятницу, 23 июля, в Украине задержали двух братьев с турецким гражданством за организацию поставок героина из Ирана в Украину в особо крупных размерах. Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Группировка сбывала наркотики на территории нашего государства, в том числе на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также контрабандой перевозила мелкими партиями в страны Европейского Союза", – заявила генпрокурор.

По ее словам, доставляли героин через территории Армении и Грузии, а для отвлечения внимания и проверки бдительности правоохранителей и таможенников даже осуществляли "проверочные" рейсы без нелегального товара, чтобы затем этим же путем отправить наркотики.

[ + – ] В Киеве задержали партию героина на 1 миллиард гривен [ + – ] В Киеве задержали партию героина на 1 миллиард гривен [ + – ] В Киеве задержали партию героина на 1 миллиард гривен [ + – ] В Киеве задержали партию героина на 1 миллиард гривен [ + – ] В Киеве задержали партию героина на 1 миллиард гривен [ + – ] В Киеве задержали партию героина на 1 миллиард гривен [ + – ] В Киеве задержали партию героина на 1 миллиард гривен [ + – ] В Киеве задержали партию героина на 1 миллиард гривен [ + – ] В Киеве задержали партию героина на 1 миллиард гривен [ + – ] В Киеве задержали партию героина на 1 миллиард гривен

Одну из таких поставок проконтролировали правоохранители. Она осуществлялась на грузовом автомобиле, который в конце концов прибыл на склад в Киеве. В прицепе в специально оборудованных муляжах пустотелого кирпича обнаружили 1 159 брикетов с героином (более 368 кг). По словам Венедиктовой, на "черном рынке" такое количество героина стоит 1 миллиард гривен.

Самих братьев задержали неподалеку от склада, при них было пять таких брикетов с 1 550 граммами запрещенного вещества.

Генпрокурор уверяет, что операция проводилась не только силами Украины — прокуратурой Автономной Республики Крым и Севастополя, Департаментом по борьбе с наркопреступностью Нацполиции, ГУ Нацполиции в АР Крым и Севастополе и Таможенной службы Украины, — но и силами Управления по борьбе с контрабандой комитета государственных доходов Республики Армения, отделом по борьбе с наркотранзитом в департаменте центральной криминальной полиции МВД Грузии и Администрацией по борьбе с наркотиками США (DEA).

В то же время сайт Офиса генпрокурора сообщает, что об этом преступной группировке стало известно еще в 2020 году. Организаторам канала вручили подозрения по ст. 305 и ст. 307 Уголовного кодекса Украины (контрабанда и незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка и сбыт наркотических веществ).

Ранее сообщалось, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали мужчину, который пытался перевезти в своей бороде наркотики. Служебная собака, обученная для поиска запрещенных веществ, отреагировала на нарушителя при оформлении транспорта для въезда в Россию.

Напомним, во Львове будут судить граждан Турции за партию героина на 2,3 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудница полиции продавала кокаин, украденный из вещественных документов.