"Спрятал в бороде": пограничники задержали мужчину с наркотиками при выезде из Украины (видео)
Служебная собака, обученная для поиска запрещенных веществ, отреагировала на нарушителя при оформлении транспорта для въезда в Россию.
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали мужчину, который пытался перевезти в своей бороде наркотики. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
На пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области пограничники задержали нарушителя с, предположительно, марихуаной.
Сообщается, что служебный пес, который обученный для поиска запрещенных средств, отреагировал на мужчину 1989 во время оформления транспортного средства для выезда в РФ. Пассажира пригласили в служебное помещение, где у него и изъяли сверсток с парой грамм серо-зеленоватого вещества растительного происхождения.
По словам задержанного, вещество он пытался перевезти для собственного использования. Наркотики были изъяты у нарушителя
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