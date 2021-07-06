"Спрятал в бороде": пограничники задержали мужчину с наркотиками при выезде из Украины (видео)

Служебная собака, обученная для поиска запрещенных веществ, отреагировала на нарушителя при оформлении транспорта для въезда в Россию.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали мужчину, который пытался перевезти в своей бороде наркотики. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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На пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области пограничники задержали нарушителя с, предположительно, марихуаной.

Сообщается, что служебный пес, который обученный для поиска запрещенных средств, отреагировал на мужчину 1989 во время оформления транспортного средства для выезда в РФ. Пассажира пригласили в служебное помещение, где у него и изъяли сверсток с парой грамм серо-зеленоватого вещества растительного происхождения.

По словам задержанного, вещество он пытался перевезти для собственного использования. Наркотики были изъяты у нарушителя

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