"Сховав у бороді": прикордонники затримали чоловіка з наркотиками при виїзді з України (відео)

Службовий собака, навчений для пошуку заборонених речовин, відреагував на порушника під час оформлення транспорту для в'їзду в Росію.

Співробітники Державної прикордонної служби України затримали чоловіка, який намагався перевезти у своїй бороді наркотики. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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На пункті пропуску "Гоптівка" в Харківській області прикордонники затримали порушника з, імовірно, марихуаною.

Повідомляється, що службовий пес, який навчений для пошуку заборонених засобів, відреагував на чоловіка 1989 року народження під час оформлення транспортного засобу для виїзду в РФ. Пасажира запросили до службового приміщення, де в нього і вилучили згорток із кількома грамами сіро-зеленої речовини рослинного походження.

За словами затриманого, речовину він намагався перевезти для власного використання. Наркотики були вилучені у порушника

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