У Києві затримали партію героїну вартістю 1 млрд грн (фото)

За версією слідства, героїн привезли в Україну двоє братів з Туреччини. У вантажному авто знайшли 1 159 брикетів з наркотиком, їхня загальна вага перевищила 368 кг.

У пʼятницю, 23 липня, в Україні затримали двох братів з турецьким громадянством за організацію постачання героїну з Ірану в Україну в особливо великих розмірах. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

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"Угрупування збувало наркотики на території нашої держави, зокрема на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, а також контрабандою перевозила дрібними партіями в країни Європейського Союзу", — заявила генпрокурорка.

За її словами, доставляли героїн через території Вірменії та Грузії, а для відволікання уваги і перевірки пильності правоохоронців і митників навіть здійснювали "перевірочні" рейси без нелегального товару, щоб потім цим же шляхом відправити наркотики.

[ + – ] У Києві затримали партію героїну на 1 мільярд гривень [ + – ] У Києві затримали партію героїну на 1 мільярд гривень [ + – ] У Києві затримали партію героїну на 1 мільярд гривень [ + – ] У Києві затримали партію героїну на 1 мільярд гривень [ + – ] У Києві затримали партію героїну на 1 мільярд гривень [ + – ] У Києві затримали партію героїну на 1 мільярд гривень [ + – ] У Києві затримали партію героїну на 1 мільярд гривень [ + – ] У Києві затримали партію героїну на 1 мільярд гривень [ + – ] У Києві затримали партію героїну на 1 мільярд гривень [ + – ] У Києві затримали партію героїну на 1 мільярд гривень

Одну з таких поставок проконтролювали правоохоронці. Вона здійснювалася на вантажному автомобілі, який зрештою прибув на склад у Києві. У причепі в спеціально обладнаних муляжах саману виявили 1 159 брикетів з героїном (понад 368 кг). За словами Венедіктової, на "чорному ринку" така кількість героїну коштує 1 мільярд гривень.

Самих братів затримали неподалік від складу, при них було пʼять таких брикетів з 1 550 грамами забороненої речовини.

Генпрокурорка запевняє, що операція проводилася не тільки силами України — прокуратурою Автономної Республіки Крим і Севастополя, Департаментом по боротьбі з наркозлочинністю Нацполіції, ГУ Нацполіції в АР Крим і Севастополі та Митної служби України, — а й силами Управління по боротьбі з контрабандою комітету державних доходів Республіки Вірменія, відділом по боротьбі з наркотранзитом у департаменті центральної кримінальної поліції МВС Грузії й Адміністрацією по боротьбі з наркотиками США (DEA).

У той же час сайт Офісу генпрокурора повідомляє, що про це злочинне угруповання стало відомо ще у 2020 році. Організаторам каналу вручили підозри за ст. 305 і ст. 307 Кримінального кодексу України (контрабанда та незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання і збут наркотичних речовин).

Раніше повідомлялося, що співробітники Державної прикордонної служби України затримали чоловіка, який намагався перевезти у своїй бороді наркотики. Службовий собака, навчений для пошуку заборонених речовин, відреагував на порушника при оформленні транспорту для вʼїзду в Росію.

Нагадаємо, у Львові судитимуть громадян Туреччини за партію героїну на 2,3 млрд гривень.

Раніше повідомлялося, що в Одесі співробітниця поліції продавала кокаїн, вкрадений з речових документів.