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Украина

СБУ разоблачила наркотрафик кокаина под Одессой, организованный итальянской мафией (фото)

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СБУ, спецоперация СБУ, наркотрафик в Одесской области
Спецоперация СБУ

Наркотики были спрятаны в контейнере с фруктами, прибывшими из южноамериканской страны. Задержанные имеют отношение итальянской преступной группировке "Ндрангета".

СБУ ликвидировала международный контрабандный канал по поставкам наркотиков из стран Латинской Америки в Евросоюз. Информацию о спецоперации публикует пресс-центр СБУ.

По данным силовиков, во время таможенного осмотра груза в Морском торговом порту "Южный" выявили спрятанные брикеты с кокаином.

Наркотические вещества злоумышленники спрятали в грузовом контейнере с фруктами, которые прибыли из южноамериканской страны. К контрабандным поставкам кокаина причастны члены итальянской преступной группировки "Ндрангета".

Один из организаторов наркотрафика был задержан рядом с международным портом, а еще двух членов наркогруппировки задержали на территории промышленного рынка в Одесской области. Кокаин из южноамериканской страны предназначался для Евросоюза.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ изъяли почти 60 кг кокаина на сумму в $10 млн. Правоохранители продолжают устанавливать лиц, причастных к организации наркотрафика, в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

СБУ, спецоперация СБУ, наркотрафик кокаина
Спецоперация СБУ
СБУ, спецоперация СБУ, наркотрафик кокаина
Спецоперация СБУ
СБУ, спецоперация СБУ, наркотрафик кокаина
Спецоперация СБУ
СБУ, спецоперация СБУ, наркотрафик кокаина
Спецоперация СБУ
СБУ, спецоперация СБУ, наркотрафик кокаина
Спецоперация СБУ
СБУ, спецоперация СБУ, наркотрафик кокаина
СБУ, спецоперация СБУ, наркотрафик кокаина
СБУ, спецоперация СБУ, наркотрафик кокаина
СБУ, спецоперация СБУ, наркотрафик кокаина
СБУ, спецоперация СБУ, наркотрафик кокаина

Ранее Фокус сообщал, что СБУ разоблачила полицейскую, которая продавала кокаин из вещдоков. Капрал полиции в Одесской области неоднократно похищала наркотики из камеры и сбывала кокаин зависимым горожанам при помощи сообщников.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве задержали партию героина стоимостью 1 млрд грн. По версии следствия, героин привезли в Украину двое братьев из Турции. В грузовом автомобили силовики обнаружили партию контрабандного героина весом 368 кг.