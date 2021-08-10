СБУ разоблачила наркотрафик кокаина под Одессой, организованный итальянской мафией (фото)

Наркотики были спрятаны в контейнере с фруктами, прибывшими из южноамериканской страны. Задержанные имеют отношение итальянской преступной группировке "Ндрангета".

СБУ ликвидировала международный контрабандный канал по поставкам наркотиков из стран Латинской Америки в Евросоюз. Информацию о спецоперации публикует пресс-центр СБУ.

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По данным силовиков, во время таможенного осмотра груза в Морском торговом порту "Южный" выявили спрятанные брикеты с кокаином.

Наркотические вещества злоумышленники спрятали в грузовом контейнере с фруктами, которые прибыли из южноамериканской страны. К контрабандным поставкам кокаина причастны члены итальянской преступной группировки "Ндрангета".

Один из организаторов наркотрафика был задержан рядом с международным портом, а еще двух членов наркогруппировки задержали на территории промышленного рынка в Одесской области. Кокаин из южноамериканской страны предназначался для Евросоюза.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ изъяли почти 60 кг кокаина на сумму в $10 млн. Правоохранители продолжают устанавливать лиц, причастных к организации наркотрафика, в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

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Ранее Фокус сообщал, что СБУ разоблачила полицейскую, которая продавала кокаин из вещдоков. Капрал полиции в Одесской области неоднократно похищала наркотики из камеры и сбывала кокаин зависимым горожанам при помощи сообщников.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве задержали партию героина стоимостью 1 млрд грн. По версии следствия, героин привезли в Украину двое братьев из Турции. В грузовом автомобили силовики обнаружили партию контрабандного героина весом 368 кг.