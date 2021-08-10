СБУ викрила наркотрафік кокаїну під Одесою, організований італійською мафією (фото)

Наркотики були заховані в контейнері з фруктами, які прибули з південноамериканської країни. Затримані мають стосунок до італійського злочинного угруповання "Ндрангета".

СБУ ліквідувала міжнародний контрабандний канал із постачання наркотиків із країн Латинської Америки до Євросоюзу. Інформацію про спецоперацію публікує пресцентр СБУ.

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За даними силовиків, під час митного огляду вантажу в Морському торгівельному порту "Південний" виявили заховані брикети з кокаїном.

Наркотичні речовини зловмисники заховали в вантажному контейнері з фруктами, які прибули з південноамериканської країни. До контрабандних постачань кокаїну причетні члени італійського злочинного угруповання "Ндрангета".

Один із організаторів наркотрафіку був затриманий поряд із міжнародним портом, а ще двох членів наркоугруповання затримали на території промислового ринку в Одеській області. Кокаїн із південноамериканської країни призначався для Євросоюзу.

У ході спецоперації співробітники СБУ вилучили майже 60 кг кокаїну на суму в $10 млн. Правоохоронці продовжують встановлювати осіб, причетних до організації наркотрафіку, у межах кримінального провадження за ч.3 ст. 305 Кримінального кодексу України.

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Раніше Фокус повідомляв, що СБУ викрила поліцейську, яка продавала кокаїн із речдоків. Капрал поліції в Одеській області неодноразово викрадала наркотики з камери та збувала кокаїн залежним городянам за допомогою спільників.

Також Фокус розповідав, що в Києві затримали партію героїну вартістю 1 млрд грн. За версією слідства, героїн привезли в Україну двоє братів із Туреччини. У вантажному автомобілі силовики виявили партію контрабандного героїну вагою 368 кг.