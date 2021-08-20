Борьба с мусором и коррупцией. Зеленский рассказал, как украинцам реализовать национальную мечту

Президент похвалил хороший сервис и похвастался новыми дорогами, но осудил привычку многих украинцев бросать мусор и вести свой бизнес в тени.

Украинцы смогут достигнуть комфорта и спокойствия только поборов коррупцию на всех уровнях. Об этом в колонке, написанной специально для Фокуса, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

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Президент перечислил те плюсы, которыми Украина выгодно отличается от зарубежья: хороший сервис, почти идеальные рестораны и кафе, круглосуточная работа доставок продуктов, легкость приобретения техники. Однако, занятость в этих сферах зачастую теневая, отметил Зеленский. "Теневая экономика — это короткая стратегия, которая убивает перспективы государства. Прозрачная экономика — это уже о совсем другой стратегии. О той, которая делает страну мировым лидером", — считает лидер государства.

Также Зеленский вспомнил и о новых дорогах, построенных в рамках Большого Строительства. Но на их обочинах уже можно встретить мусор, сетует политик. Президент пожаловался и на работу общественного транспорта в Украине: "Почему вот даже в Киеве базовый транспорт до сих пор — маршрутки? Ответ — коррупция". Возмутили и другие проблемы транспортной сферы — дефицит аэропортов, "доение Укрзализныци", схемы с растаможкой авто.

По мнению Зеленского, качество реформ можно оценивать только по изменениям в повседневной жизни, а похвастаться перед иностранцами сможем только когда от коррупции не останется и следа.

Подробнее — читайте в колонке Владимира Зеленского "Комфорт и спокойствие в своем доме. Как реализовать мечту украинцев?".