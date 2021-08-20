Боротьба зі сміттям і корупцією. Зеленський розповів, як українцям реалізувати національну мрію

Президент похвалив хороший сервіс і похвалився новими дорогами, але засудив звичку багатьох українців кидати сміття і вести свій бізнес в тіні.

Українці зможуть досягти комфорту і спокою тільки поборовши корупцію на всіх рівнях. Про це в колонці, написаній спеціально для Фокуса , розповів президент України Володимир Зеленський.

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Президент перерахував ті плюси, якими Україна вигідно відрізняється від зарубіжжя: хороший сервіс, майже ідеальні ресторани і кафе, цілодобова робота доставок продуктів, легкість придбання техніки. Однак, зайнятість у цих сферах часто тіньова, зазначив Зеленський. "Тіньова економіка — це коротка стратегія, яка вбиває перспективи держави. Прозора економіка — це вже про зовсім іншу стратегію. Про ту, яка робить країну світовим лідером", — вважає лідер держави.

Також Зеленський згадав і про нові дороги, побудовані у межах Великого Будівництва. Але на їх узбіччях вже можна побачити сміття, нарікає політик. Президент поскаржився і на роботу громадського транспорту в Україні: "Чому ось навіть в Києві базовий транспорт досі — маршрутки? Відповідь — корупція". Обурили й інші проблеми транспортної сфери — дефіцит аеропортів, "доїння Укрзалізниці", схеми з розмитненням авто.

На думку Зеленського, якість реформ можна оцінювати тільки по змінам у повсякденному житті, а похвалитися перед іноземцями зможемо тільки коли від корупції не залишиться і сліду.

Детальніше — читайте в колонці Володимира Зеленського "Комфорт і спокій у своєму домі. Як реалізувати мрію українців?".