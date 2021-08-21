На Житомирщине в парке отдыха нашли кости мамонта (видео)

Останки животного обнаружили во время копания котлована для установки 50-метрового флагштока ко Дню Независимости Украины. Сейчас работы приостановлены.

Кости, которые, вероятнее всего принадлежали мамонту, обнаружили в городе Коростень Житомирской области, сообщает "Суспільне".

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По словам старшого научного сотрудника института археологии Национальной академии наук Андрея Петраускаса, останки по своему размеру, характеру и составу достоверно принадлежали именно этому доисторическому животному и, несмотря на возраст, неплохо сохранились.

Он подчеркнул, что они "в очень хорошем состоянии" и не разложились. Ученый выразил надежду, что во время раскопок, которые стартуют в октябре, им удастся получить костный материал в хорошем состоянии. Петраускас отметил, что кости найдены на наслоениях, датируемых ледниковым периодом.

Останки мамонта были обнаружены в местном парке отдыха рабочими, которые копали котлован для установки 50-метрового флагштока ко Дню независимости Украины. Об этом журналистам рассказала заместитель мэра города Наталья Чижевская.

"Начались земляные работы, в процессе которых увидели скелет. Для всех это было большой неожиданностью. Никто не мог поверить, что эти находки могут принадлежать к эпохе среднего палеолита", – отметила она.

Чижевская уточнила, что, поскольку подобными археологическими находками должны заниматься международные ученые, мэрия обратилась в институт археологии. Приехавшие оттуда специалисты определили, что это – кости мамонта.

[ + – ] Кости обнаружили рабочие, копавшие котлован под флагшток

Теперь обнаруженные кости, учитывая их историческую ценность, должны быть под постоянным наблюдением.

"Останки животных почти всегда находят в хорошем состоянии, а их разрушения в большинстве случаев связаны с тем, что люди не знают, как с ними обращаться. Найденные останки нуждаются в немедленной фиксации, а в дальнейшем – консервации. И этого часто не проводят, что приводит к их быстрому разрушению ", – говорит Печенюк.

Теперь городские власти договариваются с подрядчиками, чтобы на месте обнаружения костей установить навес, который защитит их от разрушения. Что же касается работ по установке флагштока, то они пока приостановлены.

Ранее ученые озвучили гипотезу о том, что мамонты вымерли не из-за чрезмерной охоты людей на них, а из-за изменений климата. Самые крупные млекопитающие исчезли с лица Земли приблизительно 10 тыс лет назад. Исследователи предполагают, что фатальным для них стало резкое понижение температуры.