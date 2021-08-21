На Житомирщині в парку відпочинку знайшли кістки мамонта (відео)

Залишки тварини виявили під час копання котловану для установки 50-метрового флагштока до Дня Незалежності України. Зараз роботи припинені.

Кістки, які, найімовірніше належали мамонтові, виявили в місті Коростень Житомирської області, повідомляє "Суспільне".

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За словами старшого наукового співробітника інституту археології Національної академії наук Андрія Петраускаса, рештки за своїм розміром, характером і складом достовірно належали саме цій доісторичній тварині і, незважаючи на вік, непогано збереглися.

Він підкреслив, що вони "в дуже хорошому стані" і не розклалися. Вчений сподівається, що під час розкопок, які стартують у жовтні, їм вдасться отримати кістковий матеріал у хорошому стані. Петраускас зазначив, що кістки знайдені на нашаруваннях, які датуються льодовиковим періодом.

Рештки мамонта були виявлені в місцевому парку відпочинку робочими, які копали котлован для установки 50-метрового флагштока до Дня незалежності України. Про це журналістам розповіла заступник мера міста Наталія Чижевська.

"Почалися земляні роботи, в процесі яких побачили скелет. Для всіх це було великою несподіванкою. Ніхто не міг повірити, що ці знахідки можуть належати до епохи середнього палеоліту", – зазначила вона.

Чижевська уточнила, що, оскільки подібними археологічними знахідками повинні займатися міжнародні вчені, мерія звернулася до інституту археології. Фахівці, які приїхали звідти, визначили, що це – кістки мамонта.

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Тепер виявлені кістки, з огляду на їхню історичну цінність, повинні бути під постійним наглядом.

"Рештки тварин майже завжди знаходять у хорошому стані, а їх руйнування в більшості випадків пов'язане з тим, що люди не знають, як з ними поводитися. Знайдені рештки потребують негайної фіксації, а в подальшому – консервації. І цього часто не проводять, що призводить до їх швидкого руйнування ", – говорить Печенюк.

Тепер міська влада домовляються з підрядниками, аби на місці виявлення кісток встановити навіс, що захистить їх від руйнування. Що ж стосується робіт по установці флагштока, то вони поки призупинені.

Раніше вчені озвучили гіпотезу про те, що мамонти вимерли не через надмірне полювання людей на них, а через зміни клімату. Найбільші ссавці зникли з лиця Землі приблизно 10 тис років тому. Дослідники припускають, що фатальним для них стало різке зниження температури.