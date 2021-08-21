"Звезда во лбу". Глава полиции Киевской области открыл памятник себе на день рождения

В центре Киева установили памятник действующим полицейским, очень похожий на именинника — начальника областной полиции Андрея Небытова.

20 августа возле Главного управления Национальной полиции в Киеве на улице Владимирской открыли памятник "капитану полиции" под названием "Защитник". Об этом пресс-служба написала на странице в Facebook.

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В сообщении отмечается, что бронзовую статую установили в честь действующих полицейских Украины по случаю 30-летия Независимости. Идея принадлежит скульптору Даниилу Ровенчину, на изготовление ушло 180 килограммов бронзы, высота составляет 2 метра.

Андрей Небытов лично представил достопримечательность собравшимся и решил ввести новую традицию: тем, кто хочет успешно поступить на службу в Нацполицию, нужно потереть жетон Капитана; для получения нового звания — подержаться за погоны; для раскрытия преступлений — за пистолет. По его словам, бронзовый "Защитник" является воплощением сразу многих украинских офицеров.

"Я в принципе многое видел и слышал в этой жизни, но это не лезет на голову совсем", — отметил в своем Facebook журналист Роман Синицын. — "Вчера был День Нацпола? Нет, он 4 июля празднуется. Еще 20 декабря менты пьют, потому что "День милиции", можно понять. Но никакой памятной даты вчера не было. Ну, кроме дня рождения руководителя ГУНП, некоего гражданина Небытова. И вот этот деятель открыл себе памятник… Очень похож кстати".

[ + – ] Поста Романа Синицына о памятнике и Андрее Небытове Фото: Скриншот

Журналист добавил, что все страницы полицейских отделов Киевской области заставили репостить новость об открытии памятника, "на который сами же и скидывались". По словам Синицына, многие его знакомые полицейские "прозрели с этого".

20 августа полицейские также торжественно поздравили начальника полиции Киевской области генерала Андрея Небытова, а затем удалили видеозапись из Facebook. Журналист Роман Синицын на своей странице разместил копию ролика.

На записи полицейские и отряд барабанщиков выстроились посреди проезжей части возле "ЦУМа" на Крещатике, который перекрыли для репетиции парада в честь Дня Независимости. Правоохранители трижды прокричали "Ура" на глазах у пешеходов, а затем музыканты сыграли туш.

[ + – ] Скриншот поста на странице Полиции Киевской области в Facebook [ + – ] Удаленная запись отображается на странице Романа Синицина Фото: Скриншот

"Полиция Киевской области почему-то снесла со своей страницы поздравления с днюхой парадной "коробки" полиции своем начальнику Небытову, "трижды Слава!" Неудобно как-то? Ну, я снова опубликую. Памятник этом гражданину с звездой во лбу, вместо извилин, когда демонтировать будете? Андрей Небытов с прошедшим, дядя", — прокомментировал Роман Синицын.

Андрея Небытова назначили главой Нацполиции Киевской области в июне 2019 года. Он заменил Сергея Князева, который ушел в отставку из-за скандала с убийством мальчика под Киевом. Ранее Небытов руководил борьбой с киберпреступностью в Донецкой области.

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