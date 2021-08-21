"Зірка в лобі". Глава поліції Київської області відкрив пам'ятник собі на день народження

У центрі Києва встановили пам'ятник чинним поліцейським, дуже схожий на іменинника — начальника обласної поліції Андрія Нєбитова.

20 серпня біля Головного управління Національної поліції в Києві на вулиці Володимирській відкрили пам'ятник "капітану поліції" під назвою "Захисник". Про це прес-служба написала на сторінці в Facebook.

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У повідомленні наголошується, що бронзову статую встановили на честь діючих поліцейських України з нагоди 30-річчя Незалежності. Ідея належить скульптору Данилу Ровенчіну, на виготовлення пішло 180 кілограмів бронзи, висота становить 2 метри.

Андрій Нєбитов особисто представив пам'ятник присутнім і вирішив ввести нову традицію: тим, хто хоче успішно вступити на службу в Нацполіцію, потрібно потерти жетон Капітана; для отримання нового звання — потриматися за погони; для розкриття злочинів — за пістолет. За його словами, бронзовий "Захисник" є втіленням відразу багатьох українських офіцерів.

"Я в принципі багато чого бачив і чув у цьому житті, але це не лізе на голову зовсім", — зазначив у своєму Facebook журналіст Роман Сініцин. — "Вчора був День Нацполу? Ні, він 4 липня святкується. Ще 20 грудня менти п'ють, тому що "День міліції", можна зрозуміти. Але ніякої пам'ятної дати вчора не було. Ну, окрім дня народження керівника ГУНП, якогось громадянина Нєбитова. І ось цей діяч відкрив собі пам'ятник… Дуже схожий до речі".

[ + – ] Посту Романа Синіцина про пам'ятник і Андрія Нєбитов Фото: Скриншот

Журналіст додав, що всі сторінки поліцейських відділів Київської області змусили репостити новину про відкриття пам'ятника, "на який самі ж і скидалися". За словами Сініцина, багато його знайомих поліцейські "прозріли з цього".

20 серпня поліцейські також урочисто привітали начальника поліції Київської області генерала Андрія Нєбитов, а потім видалили відеозапис з Facebook. Журналіст Роман Сініцин на своїй сторінці розмістив копію ролика.

На записі поліцейські і загін барабанщиків вишикувалися посеред проїжджої частини біля "ЦУМу" на Хрещатику, який перекрили для репетиції параду на честь Дня Незалежності. Правоохоронці тричі прокричали "Ура" на очах у пішоходів, а потім музиканти зіграли туш.

[ + – ] Скріншот поста на сторінці Поліції Київської області в Facebook [ + – ] Дистанційна запис відображається на сторінці Романа Синицина Фото: Скриншот

"Поліція Київської області чомусь знесла зі своєї сторінки привітання з днюхой парадній "коробки" поліції своєму начальнику Нєбитову "тричі Слава!". Незручно якось? Ну, я знову опублікую. Пам'ятник цьому громадянину з зіркою в лобі, замість звивин, коли демонтувати будете? Андрій Нєбитов з минулим, дядько ", — прокоментував Роман Сініцин.

Андрія Нєбитова призначили главою Нацполіціі Київської області в червні 2019 року. Він замінив Сергія Князєва, який пішов у відставку через скандал з убивством хлопчика під Києвом. Раніше Нєбитов керував боротьбою з кіберзлочинністю в Донецькій області.

Писали також, що у Львові прибрали пам'ятник слави Радянської армії. На вулиці Стрийській демонтували скульптури радянського воїна і Батьківщини-матері, на їх місці планують зробити сквер пам'яті героїв України.